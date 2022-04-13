Байден про геноцид, касетні боєприпаси у Краматорську. 49 день війни. Теленовини ВВС

У випуску:

  • У Маріуполі піхотинці прорвалися із оточення і з'єдналися із "Азовом". Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про ситуацію в місті.
  • Розслідування ВВС: в обстрілі Краматорська минулого тижня використали ракету із касетною боєголовкою. Зброя, що вважається негуманною.
  • Байден назвав дії Росії в Україні геноцидом. Як на це відреагували у США і чи підштовхне це надавати більше зброї?
  • Як ООН реагує на агресію Росії проти України. Колишні українські дипломати вважають реакцію неадекватною.
  • Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії приїхали до України і побували у зруйнованій Бородянці біля Києва.
  • Чернігів під час російської окупації. Що пережили цивільні.
  • В Україні побувала делегація, що представляє основні світові релігії. Вона приїхала, щоб зустрітися із жертвами війни.
  • Як шахраї використовують війну в Україні і збирають пожертви від доброчинців у власні кишені.
  • І пес на прізвисько Патрон захищає Україну. Помічник рятувальників Чернігівщини стає відомим на всю країну і за межами.

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