Байден про геноцид, касетні боєприпаси у Краматорську. 49 день війни. Теленовини ВВС

14 хвилин(и) тому

У випуску:

У Маріуполі піхотинці прорвалися із оточення і з'єдналися із "Азовом". Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про ситуацію в місті.

Розслідування ВВС: в обстрілі Краматорська минулого тижня використали ракету із касетною боєголовкою. Зброя, що вважається негуманною.

Байден назвав дії Росії в Україні геноцидом. Як на це відреагували у США і чи підштовхне це надавати більше зброї?

Як ООН реагує на агресію Росії проти України. Колишні українські дипломати вважають реакцію неадекватною.

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії приїхали до України і побували у зруйнованій Бородянці біля Києва.

Чернігів під час російської окупації. Що пережили цивільні.

В Україні побувала делегація, що представляє основні світові релігії. Вона приїхала, щоб зустрітися із жертвами війни.

Як шахраї використовують війну в Україні і збирають пожертви від доброчинців у власні кишені.

І пес на прізвисько Патрон захищає Україну. Помічник рятувальників Чернігівщини стає відомим на всю країну і за межами.

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