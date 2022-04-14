"Як можна заробляти на крові?" - Зеленський в інтерв'ю ВВС розкритикував Європу за відсутність ембарго

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Європейські країни, які й надалі купують російську нафту, "заробляють на крові". Так заявив президент Зеленський в інтерв'ю ВВС.

"Ми не розуміємо, як можна заробляти на крові. На жаль, деякі держави це роблять. Європейські держави", - заявив лідер України.

"Питання нафти, яка дає можливість Росії заробляти мільярди доларів щоденно, це є принципове питання, яке ми дотиснемо", - висловив сподівання український президент у розмові з ВВС.

У інтерв'ю він також виокремив Німеччину та Угорщину, звинувативши ці країни у блокуванні зусиль щодо енергетичного ембарго на російські енергоносії, яке Зеленський назвав ключовим у питанні санкцій проти Росії.

Очікується, що від продажу енергоносіїв цього року Росія може отримати 250 млрд доларів. Оскільки ціни на енергоносії зросли, це на третину більше того, що вона отримала минулого року.

Президент Зеленський нагадав, як Україна попереджала Німеччину про небезпеку завершення будівництва Північного потоку-2.

"Говорив тоді канцлеру Меркель, що якби озброєні формування стояли на кордоні з вами, на кордоні з Німеччиною, - а так і буде, якщо почнеться повномасштабне вторгнення в Україну, і після цього вони підуть далі, підуть в Польщу, і після Польщі вони будуть стояти на ваших кордонах, - то скажіть мені відверто, якщо ці збройні формування Росії будуть стояти на вашому кордоні, ви також будете виходити до свого народу і говорити: це нормально, це бізнес, це економіка, це до війни ніякого відношення немає", - розповів Зеленський.

"Це так, як правою рукою ми будемо стріляти, а лівою - заробляти гроші", - заявив президент України.

Повний текст інтерв'ю читайте згодом.