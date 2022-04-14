У "руському мирі" миром і не пахне - Зеленський в інтерв'ю ВВС

1 година тому

Битва за Донбас буде надзвичайно складною, заявив президент Зеленський в інтерв'ю ВВС.

"Вони максимально зосереджують там свої війська. Стягують війська з півночі, які були в напрямку Києва та Чернігова. Також туди їдуть війська з багатьох місць РФ та світу. Для того, щоби битися за Донбас, щоби взяти в коло наше угруповання розміром 44 тис. військових, для того, щоб забрати весь Донбас собі", - пояснив президент.

Водночас він наголосив, що росіяни "не просто забирають території, вони все на них руйнують, ґвалтують людей, мародерствують. Вони просто знищують нашу націю".

"Вони знищили всіх, кажучи, що вони захищають "руський мир". Але це відкрита російська війна й "миром" там не пахне", - вважає президент Зеленський.

Він також заявив, що небезпека росіян полягає не лише у їхній жорстокості, але в цинізмі.

"Цинізм - в їхній філософії, вони кажуть, що прийшли "звільнити людей від нацистів", а в реальності звільнили ці території від життя", - зауважив Зеленський.

Разом із тим, відповідаючи на запитання кореспондента ВВС Клайва Майри про те, чи можна сідати за стіл переговорів із тими, кого вважаєш воєнними злочинцями, президент Зеленський відповів, що користуватиметься усіма можливостями.

"Чи є багато варіантів у президента країни, в якій війна, закінчити її? Битися до останнього українця, як хочуть у деяких країнах? Або зробити все можливе, щоби не втрачати сотні тисяч або навіть мільйони людей? Зупинити третю світову війну. Зробити все, щоб це закінчилось якнайшвидше. Зробити все, щоби Україна не була зруйнована на 100%", - пояснив він, додавши, що "діалог - це один із варіантів, і всі війни так закінчувались, принаймні більшість з них".

Повний текст інтерв'ю читайте згодом.