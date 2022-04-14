Атака на крейсер “Москва”. Хто підбив флагман флоту РФ? 50 день війни. Теленовини ВВС

46 хвилин(и) тому

У випуску 14 квітня:

Атака на флагман російського чорноморського флоту - крейсер "Москва". Західні аналітики називають це "серйозним успіхом України на морі". Сюжет кореспондентки ВВС Анни Фостер.

Аналіз колишнього командувача британського королівського флоту сера Алана Веста.

Україна вистоїть - треба тільки зброю. Ексклюзивне інтерв'ю президента Володимира Зеленського для ВВС.

На Київщині експерти ексгумують жертв російських звірств. Сюжет кореспондентів ВВС.

Росія знову стягує техніку до кордону з Україною. Після поразки на півночі, Кремль намагається зосередитися на півдні. Перша ціль - Маріуполь. Репортаж кореспондента ВВС Тома Бейтмена.

Через війну Росії проти України світові ціни на продукти харчування зросли на 12%, повідомили в ООН. На Україну та Росію припадає майже третина світового експорту пшениці. Російське вторгнення вплинуло на глобальні поставки зерна, олії та кормів. Але український уряд все ж планує виростити врожай. Деталі в сюжеті кореспондентки ВВС Кетрін Бьяруханга.

Під час війни в Україні з'явилось багато нових українських пісень. А ще більше стародавніх з новим сенсом - байрактари і джавеліни випроваджують війну з України. Деталі в сюжеті ВВС.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.