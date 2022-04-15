Керівник ЦРУ застеріг про ризик ядерного удару Росії через невдачі у війні проти України

46 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Директор ЦРУ найбільше з адміністрації Байдена зустрічався з російським керівництвом

Директор ЦРУ Вільям Бернс попередив про небезпеку застосування тактичного або малого ядерного боєприпасу з боку Росії, якщо президент Володимир Путін зневіриться здобути бодай якусь подобу перемоги у війні проти України.

Голова зовнішньої розвідки США, однак, підкреслив, що він не має даних про розгортання військ або переміщення озброєнь, які вказували б на такі плани. ЦРУ уважно стежить за будь-якими ознаками цього, за його словами.

При цьому Бернс заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена серйозно ставиться до загрози застосування Росією ядерної зброї, "з огляду на можливий відчай президента Путіна та російського керівництва, якщо брати до уваги військові невдачі, з якими вони зіткнулися" під час вторгнення в Україну.

Тактичною називається менш руйнівна ядерна зброя, розрахована на застосування на полі бою. Росія має великий арсенал такої зброї.

Бернс також назвав дії російських військ у Бучі та інших частинах України "жахливими злочинами" і попередив, що наступний етап війни буде кривавим.

Директор ЦРУ засудив і дії Китаю, назвав голову КНДР Сі Цзіньпіня "мовчазним партнером у путінській агресії".

Бернс служив послом США у Росії у 2005-2008 роках; він говорить російською, французькою та арабською мовами.

Він більше за інших високопосадових членів адміністрації Байдена зустрічався з російським керівництвом.

Востаннє Бернс був у Москві у листопаді 2021 року за завданням Байдена - щоб попередити Путіна про те, що американська розвідка знає про плани вторгнення.

Джерело ВВС розповідало, що деякі російські чиновники саме від голови американської зовнішньої розвідки дізналися, що їхня країна може напасти на Україну.

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У четвер Бернс заявив, що листопадова зустріч справила на нього тяжке враження.

"Хоча тоді ще не здавалося, що він ухвалив остаточне рішення розпочати вторгнення в Україну, Путін демонстративно схилявся до цього, очевидно, турбуючись, що його шанси вплинути на [політичну] орієнтацію України зменшуються", - сказав Бернс.

Бернс вважає, що Путін очікував швидкої капітуляції української армії та перемоги російських сил із мінімальними втратами - і не передбачав жорстких санкцій від Європи, а також вважав, що валютні резерви захистять російську економіку від санкцій.

Всі ці розрахунки виявилися марними, наголосив Бернс; через сім тижнів після початку війни воля українського народу залишається незламною, а Росія зазнає колосальних матеріальних та репутаційних втрат.

Бернс також заявив, що, розкриваючи секретні дані про плани Росії, американська розвідка завадила спробам Путіна приховати правду про агресію проти України.