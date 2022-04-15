"Вбили за тризуб". Село під перехресним вогнем

48 хвилин(и) тому

Дедалі більше наслідків вторгнення російських військ виявляють зовсім поруч із Києвом. Село Козаровичі розташоване на Київському морі - за 40 кілометрів від столиці.

Тут річка Ірпінь впадає у Київське море. І саме тут зупинили просування росіян.

Місцеві жителі опинилися під перехресним вогнем - з одного боку стояли росіяни, з іншого - ЗСУ.

Розповіді про те, що вони пережили, слухав кореспондент ВВС Роман Лебедь.