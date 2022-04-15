Завод "Антонов" розповів, як буде відбудовувати "Мрію"
Завод "Антонов" відбудує легендарний АН-225 "Мрія". Найбільший за розмірами й вантажністю літак у світі знищили росіяни під час атаки на аеропорт Гостомеля в перші дні війни.
Про плани відбудувати "Мрію" розповіла у п'ятницю пресслужба підприємства "Антонов".
"Руйнування унікального літака стало важким ударом для всієї світової спільноти. Тому для нас відновлення "Мрії" - надважливе завдання", - йдеться на сторінці заводу у фейсбук.
Як пояснюють співробітники "Антонова", основні агрегати для планера літака є в наявності.
Але нова "Мрія" має відповідати сучасним льотним нормам та бути обладнаною відповідно до завдань, які виконуватиме літак.
Це потребує значних розрахункових і конструкторських робіт та закупівлі відповідних комплектуючих.
Відновити "Мрію" допомагатимуть провідні компанії світової авіаіндустрії, пояснили у пресслужбі підприємства. Обсяг і джерела фінансування визначить державне об'єднання Укроборонпром.
Про те, коли світ зможе побачити оновлений літак, поки що говорити зарано, пояснюють в "Антонові".
Підприємство також просить утриматися від відвідувань аеропорту в Гостомелі, де продовжуються роботи з розміновування.
Як знищили "Мрію"
Українську "Мрію" знищили 27 лютого у результаті атаки росіян на аеропорт в Гостомелі.
24-27 лютого за аеропорт в Гостомелі йшли запеклі бої, Росія намагалася висадити там десант та взяти летовище під контроль.
Під час атаки літак, який був на території аеропорту, згорів.
"Вона ("Мрія" - Ред.) мала відлітати 24 лютого, але небо закрили. Стояла ціла три дні, і от знищили", - розповідав тоді BBC News Україна поінформований співрозмовник.
Пізніше командир екіпажу "Мрії" звинуватив завод "Антонов" у бездіяльності. Він зазначив, що керівництво Антонова мало можливість врятувати літак, однак не скористалося нею.
Підприємство відкинуло звинувачення в своїй офіційній заяві, назвавши її "оціночними судженнями".
Літаки Антонова добре відомі в усьому світі. Серед "анів", як їх називають, є рекордсмени з підняття вантажів, експлуатації в екстремальних умовах, тривалості виробництва та розмірів.
Після модернізації найбільший транспортний літак у світі АН-225 "Мрія" в розпал пандемії ковіду здійснював гуманітарні рейси та доставляв медичні матеріали для боротьби з вірусом у ЄС.