Завод "Антонов" розповів, як буде відбудовувати "Мрію"

36 хвилин(и) тому

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Завод "Антонов" відбудує легендарний АН-225 "Мрія". Найбільший за розмірами й вантажністю літак у світі знищили росіяни під час атаки на аеропорт Гостомеля в перші дні війни.

Про плани відбудувати "Мрію" розповіла у п'ятницю пресслужба підприємства "Антонов".

"Руйнування унікального літака стало важким ударом для всієї світової спільноти. Тому для нас відновлення "Мрії" - надважливе завдання", - йдеться на сторінці заводу у фейсбук.

Як пояснюють співробітники "Антонова", основні агрегати для планера літака є в наявності.

Але нова "Мрія" має відповідати сучасним льотним нормам та бути обладнаною відповідно до завдань, які виконуватиме літак.

Це потребує значних розрахункових і конструкторських робіт та закупівлі відповідних комплектуючих.

Відновити "Мрію" допомагатимуть провідні компанії світової авіаіндустрії, пояснили у пресслужбі підприємства. Обсяг і джерела фінансування визначить державне об'єднання Укроборонпром.

Про те, коли світ зможе побачити оновлений літак, поки що говорити зарано, пояснюють в "Антонові".

Підприємство також просить утриматися від відвідувань аеропорту в Гостомелі, де продовжуються роботи з розміновування.

Як знищили "Мрію"

Українську "Мрію" знищили 27 лютого у результаті атаки росіян на аеропорт в Гостомелі.

24-27 лютого за аеропорт в Гостомелі йшли запеклі бої, Росія намагалася висадити там десант та взяти летовище під контроль.

Під час атаки літак, який був на території аеропорту, згорів.

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"Вона ("Мрія" - Ред.) мала відлітати 24 лютого, але небо закрили. Стояла ціла три дні, і от знищили", - розповідав тоді BBC News Україна поінформований співрозмовник.

Пізніше командир екіпажу "Мрії" звинуватив завод "Антонов" у бездіяльності. Він зазначив, що керівництво Антонова мало можливість врятувати літак, однак не скористалося нею.

Підприємство відкинуло звинувачення в своїй офіційній заяві, назвавши її "оціночними судженнями".

Літаки Антонова добре відомі в усьому світі. Серед "анів", як їх називають, є рекордсмени з підняття вантажів, експлуатації в екстремальних умовах, тривалості виробництва та розмірів.

Після модернізації найбільший транспортний літак у світі АН-225 "Мрія" в розпал пандемії ковіду здійснював гуманітарні рейси та доставляв медичні матеріали для боротьби з вірусом у ЄС.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Мрія" доставила захисні маски з Китаю у Німеччину під час пандемії коронавірусу