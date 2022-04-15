Уряд оголосив про додаткові виплати переселенцям. Кому і скільки заплатять

25 хвилин(и) тому

Уряд України спільно з ООН запускає дві програми виплат вимушеним переселенцям, які потребують додаткового захисту.

Рішення про це ухвалили на сьогоднішньому засіданні кабінету міністрів.

Як розповіли в уряді, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини. Гроші на це дадуть іноземні партнери. Ці кошти всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом трьох місяців.

Також управління верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе українським малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців. Їм так само додатково виплачуватимуть по 2200 грн. "Плануємо охопити цими виплатами від донорів близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб", - повідомив керівник уряду Денис Шмигаль. Він нагадав, що зараз продовжують працювати програми для вимушених переселенців. Уряд виділяє по 2 тисячі гривень разових виплат кожному дорослому та по 3 тисячі на кожну дитину в родині, яка була вимушена переїхати. На виплати такої допомоги вже спрямували 578 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Програма для багатодітних

Раніше в ООН анонсували програму підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни. На першому етапі допомогу отримають понад 50 тисяч сімей з дітьми.

Протягом першої фази програми ЮНІСЕФ допомагає родинам в Україні, які належать до однієї з двох категорій:

Мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;

Мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Названі батьки або батьки вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають чинним критеріям.

У майбутньому перелік вимог до учасників може бути змінений, а перелік категорій — розширений.

Якщо родина належить до однієї з указаних категорій і відчуває потребу в допомозі, необхідно зареєструватися на сайті register.unicef.org.

Сума грошової допомоги на місяць складатиме 2200 грн на кожного члена сім'ї, але не більше як на п'ять осіб.

Родина отримає одноразову виплату за три місяці на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.