Обстріл житлового масиву Харкова. Що відомо про загиблих і руйнування
Близько 16:00 російська армія обстріляла один із житлових районів Харкова, восьмеро людей загинуло.
Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
Серед загиблих - семимісячна дитина.
Згодом директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов уточнив, що кількість загиблих зросла до восьми людей, а поранених - до 42.
Серед поранених дев'ятеро дітей та 33 дорослих.
Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу.
Мер Харкова Ігор Терехов під час включення в єдиний телемарафон уточнив, що обстріляли не лише житлові будинки, але й міську стоматологічну поліклініку.
За його словами, там не було пацієнтів.
Влада Харкова та області закликає місцевих мешканців не перебувати на вулицях без крайньої необхідності.
Три удари по Київщині
У п'ятницю російські війська завдали трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області.
Про це голова Київської ОВА Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону.
"Тільки сьогодні завдали три ракетних удари по об'єктах у Київській області. Ми не виключаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах", - цитує його УП.
Павлюк рекомендував відкласти повернення мешканців до Києва "на більш спокійні часи".
"Ми повторювали й повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення. Як небезпека повернення ударних угруповань в напрямку Києва, до якої ми готуємося, так і небезпека замінованих деокупованих територій, так і можливість завдання ракетних ударів по об'єктах як у Києві, так і по всій Україні", - зазначив він.
Ракетні удари по Києву. Що відомо
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