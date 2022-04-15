Обстріл житлового масиву Харкова. Що відомо про загиблих і руйнування

29 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА

Близько 16:00 російська армія обстріляла один із житлових районів Харкова, восьмеро людей загинуло.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Серед загиблих - семимісячна дитина.

Згодом директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов уточнив, що кількість загиблих зросла до восьми людей, а поранених - до 42.

Серед поранених дев'ятеро дітей та 33 дорослих.

Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу.

Мер Харкова Ігор Терехов під час включення в єдиний телемарафон уточнив, що обстріляли не лише житлові будинки, але й міську стоматологічну поліклініку.

За його словами, там не було пацієнтів.

Влада Харкова та області закликає місцевих мешканців не перебувати на вулицях без крайньої необхідності.

Три удари по Київщині

У п'ятницю російські війська завдали трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області.

Автор фото, ЕРА

Про це голова Київської ОВА Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону.

"Тільки сьогодні завдали три ракетних удари по об'єктах у Київській області. Ми не виключаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах", - цитує його УП.

Павлюк рекомендував відкласти повернення мешканців до Києва "на більш спокійні часи".

"Ми повторювали й повторюємо, що залишається небезпека для цивільного населення. Як небезпека повернення ударних угруповань в напрямку Києва, до якої ми готуємося, так і небезпека замінованих деокупованих територій, так і можливість завдання ракетних ударів по об'єктах як у Києві, так і по всій Україні", - зазначив він.