Берегти енергоресурси і дратувати Путіна. В уряді Німеччини звернулась до німців

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 90% автомобілів у Берліні працюють на паливі з російського нафтопереробного заводу Schwedt поблизу німецької столиці

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек закликав громадськість скоротити споживання енергоресурсів і припинити користуватися автомобілями, щоб відучити країну від російської нафти та газу.

"Якщо ви можете сісти на потяг або велосипед на Великдень, це теж добре: це легко для гаманця і це дратує Путіна", - сказав пан Хабек, який є міністром економіки та співлідером партії "Зелені".

Німеччина протистояла закликам Європи заборонити російські енергоносії.

Президент України розкритикував позицію як Німеччини, так і Угорщини.

"Нам потрібно разом розмовляти з цими країнами. Як це можливо, щоби всередині ЄС було різне ставлення до цього питання", - сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Він стверджував, що Росії не потрібно серйозно сприймати мирні переговори через мільярди, які вона отримує від експорту нафти. Деякі друзі та партнери України лише тепер зрозуміли, що це питання виживання України, додав він.

Хоча цього року німецький імпорт російських енергоносіїв впав, вона все ще отримує чверть нафти та 40% газу з Росії. Німеччина вже зупинила запуск великого російського газопроводу "Північний потік-2" у відповідь на початок РФ війни проти України.

Раніше цього тижня німецькі економічні експерти попередили, що негайне припинення російського імпорту спричинить різку рецесію у найбільшій економіці Європи до 2023 року.

На тлі тиску ЄС щодо заборони російської нафти канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина може зробити це до кінця цього року. Однак деякі члени коаліції звинуватили його в тому, що він не проявив лідерства.

"Платимо життями людей"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Берліна з проханням прийняти швидке рішення щодо надання Україні важкого озброєння. "Німеччина відіграє провідну роль у Європі, і ми розраховуємо на це її лідерство", - сказав він німецькому телебаченню.

"Ми платимо ціну життями людей", - сказав він, додавши, що якби Німеччина змінила свій підхід раніше, то війни можна було б уникнути.

Партнери Шольца по коаліції також наполягають, щоб Німеччина направила Україні ще одну партію важкого озброєння. Однак міністр економіки сказав, що німецькі військові вже зробили все, що могли.

Німецький виробник Rheinmetall запропонував відправити бойові танки Leopard 1, але їх потрібно відремонтувати, а це може зайняти місяці.

Зменшити температуру і працювати з дому

Роберт Хабек в інтерв'ю Funke сказав, що кожен німець може зменшити свою залежність від Росії, скоротивши споживання енергоносіїв на 10%.

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Він переконаний, що зниження температури у помешканні, можливо, не надто комфортне, але ніхто не замерзне.

Також варто дати співробітникам можливість працювати з дому, як це було під час пандемії Covid-19, один-два дні на тиждень.

З початку війни в Німеччині зареєстровано понад 330 тисяч біженців з України, хоча справжня цифра невідома.