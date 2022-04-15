Росія визнає, що “Москва” потонула. Кремль погрожує ударами по центру Києва. Теленовини ВВС 15.04.2022
У випуску 15 квітня:
- Міноборони Росії визнало, що флагман Чорноморського флоту "Москва" пішов на дно. Однак російська версія сильно відрізняється від української. Деталі в сюжеті.
- "Це величезний успіх України, важливий у військовому плані і здатний змінити динаміку війни на морі" - редактор відділу оборони видання The Economist Шашанк Джоші про ураження "Москви".
- Як знищення флагмана вплине на бойову потужність сил РФ у Чорному морі? Відповідає директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.
- Наслідки вторгнення російських військ виявляють також у селі Козаровичі. Село, котре знаходиться в 40 кілометрах від Києва, опинилось під перехресним вогнем ЗСУ та російських військових. З місцевими поспілкувався журналіст ВВС Роман Лебедь.
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповідає про початкові плани росіян, розвиток подій на Донбасі та перспективи завершення конфлікту з Росією.
- Чи є протиотрута від російської пропаганди? Розмова з редактором відділу моніторингу ВВС Віталієм Шевченко.
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