Медведчук в обмін на Маріуполь. Кум Путіна запропонував обмін

1 година тому

Автор фото, СБУ

Арештований в Україні за обвинуваченням у державній зраді депутат та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук звернувся до президентів України та РФ з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

"Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутись до президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців", - йдеться у відео, яке оприлюднила СБУ.

Він зазначив, що мешканці перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

В СБУ додали, що у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку "Азов" та 36-ої бригади морської піхоти.

Автор фото, Офіс президента

СБУ затримала Медведчука 12 квітня. Українська влада стверджує, що ФСБ Росії намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров'я, а згодом - до Москви. СБУ затримала його на виїзді з Київської області.

Майже одразу Володимир Зеленський озвучив ідею обміняти Медведчука на українських полонених.

16 квітня суд у Львові обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту і тримання в СІЗО.

Із закликом до лідерів країни обміняти Медведчука вже зверталась його дружина Оксана Марченка.

Володимир Путін ще до 2014 року хрестив спільну доньку Віктора Медведчука та Оксани Марченко.

Медведчук був політиком, який часто їздив до Москви та мав зустрічі з президентом Путіним.

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На Банковій сумніваються

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк висловив сумнів, що Москва погодиться на пропозицію Медведчука щодо власного обміну на захисників та мешканців Маріуполя.

Про це Подоляк заявив у коментарі агенції "Інтерфакс".

"Об'єктивно кажучи, Медведчуку, звичайно ж, немає жодного місця в нинішній Україні. По суті, він - чи не ключова частина того огидно політико-інформаційного явища, яке сприяло формуванню у росіян несамовитої ненависті до нас. Тому, виходячи з почуття самозбереження, він спробував запропонувати єдиний можливий для себе вихід - обміняти себе на справді важливих для нас героїв Маріуполя. І захисників, і мирних, що залишилися там", - заявив Подоляк.

"Втім, сумніваюся, що самі росіяни, які просто впиваються кров'ю маріупольців" і азовців, захочуть повернутися на якийсь час у людський образ і всерйоз підтримати ініціативу Медведчука", - додав Подоляк.

Кум-втікач

Депутат від уже забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Медведчук перебував під домашнім арештом з 13 травня 2021 року, його підозрювали в держзраді.

Відразу після початку вторгнення Росії в Україну Медведчук зник зі свого маєтку.

Його адвокатка Лариса Чередниченко підтвердила, що він залишив свій дім в Києві через начебто погрози з боку "радикальних націоналістичних угрупувань", але запевнила, що він залишається в столиці.

"У зв'язку з реальною небезпекою для життя, а також з необхідністю забезпечення його захисту Віктора Медведчука було евакуйовано в безпечне місце в Києві, де (він - Ред.) продовжує виконувати покладені на нього судом процесуальні обов'язки", - заявила адвокатка наприкінці лютого.

У нещодавньому інтерв'ю BBC News Україна генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що Україна "ретельно працює", щоб притягнути до відповідальності Медведчука.

У чому звинувачували Медведчука

Автор фото, УНІАН

Взимку 2021 року Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Його рахунки заморозили, а медіапул телеканалів, які пов'язували з політиком, закрили.

Згодом Медведчуку висунули звинувачення за кількома статтями.

Його звинуватили в тому, що він начебто сприяв Росії після анексії Криму в розвідці нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря і для цього реєстрував компанії на півострові за російським законодавством.

Політика також підозрювали в тому, що він передав в Росію таємну інформацію та планував створення проєкту "Промінь". У межах проєкту під виглядом підтримки українців, які навчаються чи працюють в Росії, мали вербувати для роботи на російські спецслужби.

Крім того, Медведчуку висунули звинувачення в тому, що за його сприяння організували незаконні схеми постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на державні підприємства України.

Правоохоронці стверджують, що за час існування цієї схеми проросійські бойовики отримали понад 200 млн гривень.

Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у травні 2021 року.

Сам Медведчук усі звинувачення на свою адресу відкидав та називав їх політичним переслідуванням.