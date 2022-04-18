Як біженцям виїхати з України та вивезти дитину

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Державна прикордонна служба України повідомила, що для перетину кордону на виїзд потрібно мати закордонний паспорт. Пропускати за внутрішнім паспортом більше переважно не будуть.

У понеділок, 18 квітня, "Укрзалізниця" повідомила про проблему, з якої зіткнулись пасажири при перетині кордону, - власників внутрішніх паспортів перестали випускати з України.

Така практика встановилась з перших днів війни, коли величезна хвиля біженців покидала країну, і не всі мали змогу взяти з собою закордонний паспорт.

У своєму роз'ясненні від 18 квітня прикордонники наголосили, що пропуск здійснюють за наявності закордонного паспорту та інших документів, які передбачені законодавством.

А це, окрім закордонного паспорта, можуть бути дипломатичний паспорт, службовий паспорт, проїзний документ дитини, посвідчення особи моряка та члена екіпажу.

Прикордонники вказують, що практику пропуску через кордон за внутрішнім паспортом більше намагатимуться не застосовувати.

Як пояснив "УП" речник ДПСУ Руслан Демченко, у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи.

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Тоді ухвалювали рішення пропускати громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна ідентифікувати особу.

Хоча прикордонники не виключили, що в особливих випадках і надалі все ж таки пускатимуть і без закордонного паспорта.

"У виключних випадках щодо осіб, які прямують за кордон з метою евакуації чи лікування, можуть ухвалювати окремі рішення щодо їх пропуску. При цьому, чим більше документів, виданих державними органами України, в тому числі, які підтверджують гуманітарну мету поїздки, особа зможе надати на паспортний контроль, тим легше можна прийняти рішення щодо її пропуску", - йдеться у поясненні прикордонників.

Також там уточнили, що враховуватимуть, чи їде людина з регіону, де велися бойові дії, чи працюють там ЦНАПи та інші державні установи.

Однак Демченко наголосив, що це завжди - винятки, рішення щодо яких ухвалюються, залежно від ситуації.

Також прикордонники наголошують, що внутрішні паспорти не є підставою для легалізації українців за кордоном.

Автор фото, ДПСУ

18 квітня зранку "Укрзалізниця" заявила, що не отримувала від ДПСУ нового порядку пропуску українців за кордон, проте там вже зафіксували висадки пасажирів на кордоні.

"Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь", - заявили залізничники і закликали дати чіткі пояснення.

Як вивезти дитину

18 квітня прикордонники також пояснили, як надалі можна вивозити дітей за межі України.

Практика, коли для вивезення не потрібен нотаріально завірений дозвіл батька чи матері, збережеться.

Вже близько 5 млн українців покинули Україну від початку війни. Більшість цих людей - це жінки, діти та старші люди, адже виїзд чоловіків віком 18-60 років заборонений.

"В період дії правового режиму воєнного стану можливий виїзд дітей до 16 років у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування", - йдеться у заяві ДПСУ.

При цьому не потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків, але має бути паспорт громадянина України або свідоцтво про народження дитини за відсутності паспорта громадянина України.