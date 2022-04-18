Мати безвісти зниклого з крейсера "Москва": "Вони захоплювали острів Зміїний"

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони РФ

Мешканка Криму Юлія Цивова розповіла кореспондентці ВВС Анастасії Платоновій, що її 19-річний син Андрій служив на флоті як матрос строкової служби і після знищення крейсера "Москва" значиться у списку зниклих безвісти.

Міноборони Росії при цьому не коментують дані про можливі жертви після потоплення флагманського крейсера Чорноморського флоту.

Вже кілька людей написали у соціальних мережах, що їхні діти могли зникнути на крейсері "Москва", який офіційно затонув 14 квітня.

"Сказали, що не може бути, щоб строковики були на тому кораблі"

За словами Юлії, спочатку військові казали їй, що син не може бути на місці бойових дій.

"Дівчино, не може бути, що він там", - сказали вони мені, розповіла Юля.

При чому казали це вже після того, як крейсер "Москва" затонув.

"Ми розуміли, бо почалася війна… Кудись дитина пішла у плавання - і її нема! Його цілий місяць не було, і ми здогадувалися... 24-го почалася війна, і 24-го вони захоплювали цей острів [Зміїний]".

"Операція з пошуку дітей"

Юлія розповіла, що вони поїхали у Севастополь до військових писати звернення та ставити запитання. Але спочатку навіть виходити до них не хотіли.

"Потім дочекалися - таки до нас вийшов заступник командира. Вийшов і пояснив, що шукають, що відбувається операція з пошуку дітей. Не знаю. Там ще були якісь кораблі - де вони, що вони? У списках безвісти зниклих" (плаче).

На запитання, скільки людей було у списку зниклих безвісти, Юлія відповіла, що багато.

"Не знаю точно, але досить багато було. Я не рахувала. Витягнув той військовий список - достатній".

Автор фото, Twitter / @BormanIke Підпис до фото, У мережі з'явилось фото можливого затоплення "Москви". Керівництво Росії відмовилось його коментувати

На питання, чи могли там бути кілька десятків людей, Юлія відповіла - "думаю, що так".

"Вони поїхали нібито на навчання"

Юлія запевнила, що її син був строковиком. А вони поїхали нібито на навчання.

"Пройшов місяць, не було ні слуху ні духу… Потім з'ясувалося, що вони були в Україні і захоплювали цей острів", - знову розповідає Юлія.

Вона питала сина, хто їх туди послав, а він відповідав "я не знаю". Син кілька разів припливав із кораблем у Севастополь і відправлявся знову.

"Сказав, що безвісти зникла дитина"

За словами Юлії, її сина призвали до війська 4 червня 2021 року.

"Йому до дембеля залишилося лише два з половиною місяці. Це просто жах", - розповідає жінка.

ВВС уточнила, чи з частини дійсно винесли список тих, хто зник безвісти з корабля.

"Так, один листочок винесли. Роздрукував прізвища. Пошукав і сказав, що безвісти зникла дитина. А я кажу: "Ну як так може взагалі бути, де він взагалі перебував на той момент. Усіх хлопців врятували ж. Але не всіх…(плаче)".

Жінка також розповіла, що не знає, що робити далі.

"Я не знаю, куди слід звертатися. Я дзвонила і до військкомату, я дзвонила і до міністерства оборони до Москви. Вони начебто щось кажуть, що у шпиталі його немає, там немає… І куди я тільки не дзвонила - які номери знаходила в інтернетах, на все це дзвонила! Ніхто не може нічого сказати - розводять руками".

Версії про загибель "Москви"

У ніч на 14 квітня російське міноборони повідомило про пожежу на крейсері "Москва" - флагмані Чорноморського флоту Росії.

До цього голова Одеської обласної адміністрації заявив, що по крейсеру завдали ракетний удар з українського комплексу "Нептун".

За версією російських військових, пожежа сталася через детонацію боєзапасу, корабель отримав серйозні пошкодження. Міноборони Росії стверджувало, що екіпаж намагались евакуювати, а сам крейсер затонув під час буксирування.

Українська сторона наполягає, що крейсер затонув невдовзі після влучання ракет.

17 квітня мешканець Ялти Дмитро Шкребець написав у вконтакті про те, що його сина Єгора Шкребця призвали на строкову військову службу й він служив на "Москві".

Пославшись на "безпосередніх командирів крейсера", він, як і Цивова, повідомив, що серед загиблих і поранених його син не значиться - внесений до списку зниклих.

Автор фото, Getty Images

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У понеділок, 18 квітня, Шкребець написав, що з ним зв'язалися три сім'ї з Ялти, Алупки та Петербурга, "у яких діти теж зникли безвісти, теж строковики".

За його даними, вони написали заяви у військкомат із вимогою дати відповідь про те, де їхні діти. Міноборони Росії не повідомляло про втрати серед екіпажу крейсера.

Користувачка вконтакті Уляна Тарасова у неділю також повідомила, що її син зник безвісти на крейсері "Москва". Увагу на це звернуло видання "Агентство".

Російський президент Володимир Путін заявляв, що строковиків не відправлятимуть на війну з Україною.

"Нова газета. Європа" напередодні поговорила з матір'ю матроса-строковика і зробила висновок про перебування матроса на борту "Москви". Він вижив та зв'язався з матір'ю 15 квітня, тобто наступного дня після загибелі крейсера.

На крейсері могло бути понад 500 людей.

ВВС звернулась за коментарем до міноборони РФ, проте відповіді не отримала.