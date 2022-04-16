Олексій Данілов: "Перемогти наш народ неможливо, крапка"
Олексій Данілов чи не найяскравіший з усіх секретарів Ради національної безпеки і оборони незалежної України.
На час його роботи в РНБО припала повномасштабна війна Росії проти України.
В інтерв'ю кореспонденту ВВС Святославу Хоменку пан Данілов розповів подробиці затримання кума Путіна Медведчука, підготовку до великої війни, "залізну людину" Зеленського, а також про прогнози щодо завершення кровопролиття.
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