Олексій Данілов: "Перемогти наш народ неможливо, крапка"

22 хвилин(и) тому

Олексій Данілов чи не найяскравіший з усіх секретарів Ради національної безпеки і оборони незалежної України.

На час його роботи в РНБО припала повномасштабна війна Росії проти України.

В інтерв'ю кореспонденту ВВС Святославу Хоменку пан Данілов розповів подробиці затримання кума Путіна Медведчука, підготовку до великої війни, "залізну людину" Зеленського, а також про прогнози щодо завершення кровопролиття.