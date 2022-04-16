У війні з Росією загинуло до 3 000 українських військових - Зеленський

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прощання з бійцем загиблим під Попасно. у містечку Кам'янка-Бузька. Українці на колінах вшановують загиблих у війні з Росією вояків

За час війни Росії проти України загинули від 2500 до 3000 українських військових, ще близько 10 000 - поранені. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN.

Щодо поранених, то президент також додав: "Важко сказати, скільки з них виживе".

З початку війни Володимир Зеленський лише двічі називав кількість загиблих. До цього він оприлюднював такі дані понад місяць тому - 12 березня. Тоді він казав про 1300 вбитих військовослужбовців.

Військові експерти наголошували ВВС News Україна, що інформація про втрати має бути не менш засекреченою, аніж дані про розташування військ та про постачання зброї і боєприпасів, оскільки вона є цінною для противника.

Про це також заявляв радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

"Цифри, звичайно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. Тому що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику показати ефективність його дій та оцінку його бойового потенціалу", - твердив він в інтерв'ю ВВС 30 березня.

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Втрати Росії

Росія востаннє повідомляла про свої втрати 25 березня. Тоді начальник головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ Сергій Рудський повідомив: загинув 1351 військовослужбовець, 3825 поранені.

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2 березня міноборони Росії повідомило про 498 загиблих і 1597 поранених.

21 березня у російському виданні "Комсомольская правда" з'явилася новина з посиланням на представника міноборони РФ про 9861 вбитого і 16 153 поранених. Ця інформація швидко зникла з сайту, а керівництво видання пізніше заявило, що сайт зламали хакери.

Однак вже 7 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали "значних втрат" в Україні.

"Це величезна трагедія для нас", - сказав Пєсков, але про кількість загиблих і поранених росіян не повідомив.

Генеральний штаб ЗСУ щодня повідомляє про свої орієнтовні оцінки втрат росіян. За даними України, вони перевищують 20 тисяч.

В умовах війни ВВС не може перевірити з незалежних джерел дані про втрати, що їх наводять офіційні структури України та Росії.