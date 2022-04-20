Що стоїть за спробами росіян провести "референдум" на окупованій Херсонщині

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські протести у Херсоні жорстоко придушувалися російськими військовими

Розвідка України повідомила про подальшу підготовку до так званих референдумів і "легалізації" проросійськи налаштованих керівників деяких окупованих населених пунктів Херсонської та Запорізької областей.

У розвідці кажуть, що однією із цілей "референдумів" може бути примусова мобілізація жителів областей, яких відправлять на фронт проти української армії.

ГУР має інформацію, що у Новій Каховці друкують "бюлетені", бланки, брошури, плакати і буклети для "голосування" для створення "Херсонської народної республіки".

Плани росіян провести такий "референдум" підтверджує також уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Усі протоколи про результати "голосування" будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру. Проведення псевдореферендуму планується у період з 1 до 10 травня. На цей час загарбники мають намір закрити Херсон на в'їзд і виїзд та відключити зв'язок", - вказує Людмила Денісова.

За її словами, окупанти йдуть тим самим шляхом, що і у 2014 році в Луганську та Донецьку, де результати "голосування" за створення "ДНР" та "ЛНР" були сфальсифіковані.

Про початок травня як планований росіянами час "референдуму" на Херсонщині повідомив також керівник ОВА Геннадій Лагута.

З РФ жодних офіційних повідомлень про організацію "референдумів" російськими військовими у Херсонській та Запорізькій областях не надходить.

Картинки для росЗМІ

Місцеві пабліки Херсонщини повідомляють, що реального голосування не буде, окрім окремих "дільниць", організованих для картинки для російських ЗМІ.

Там пишуть, що так зване голосування може бути оформлене за допомогою паспортних даних, які росіяни збирали, коли роздавали "гуманітарну допомогу" чи коли обіцяли "соціальні виплати". Не заповнивши анкету із особистою інформацією, отримати продуктовий пайок мешканці не могли.

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Залякування і примусова мобілізація

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Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук попереджав про імовірність обстрілу Херсонщини, аби звинуватити у цьому Збройні сили України. Він вважає, що метою такої провокації може бути залякування людей і спонукання до "референдуму".

"У районі Антонівського мосту розвертають "Гради", щоб ударити по Херсону та звинуватити в цьому ЗСУ. Це має стати причиною для того, аби "врятувати" місто, провівши там "референдум", - писав він у телеграмі.

Головне управління розвідки міністерства оборони володіє інформацією, що однією з цілей "референдуму" є також подальша примусова мобілізація жителів області.

"Після її проведення ФСБ РФ планує кинути "мобілізованих" українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично, це спроба знищити Україну руками самих українців", - вказується у повідомленні.

Держспецзв'язку каже також, що "референдум" - це пропагандистські заходи з метою нав'язати світу і населенню Росії міф, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами".

Тим часом міський голова Херсона Ігор Колихаєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням пояснити, як місцевій адміністрації працювати в умовах окупації.

"Прошу у найкоротший термін надати роз'яснення (рекомендації) щодо дій Херсонської міськради... у разі спроб встановлення на території громади, облцентру, області військовими підрозділами РФ влади агресора, зміни прапора, введення "рубльової зони", - надає фото письмового звернення Колихаєва "Українська правда".

Приєднання до "ДНР" і Криму

У деяких містах Запорізької та Миколаївської областей, які перебувають під контролем російських військ, також планують "референдуми". Зокрема, у Снігурівці на Миколаївщині анонсують місцевий "референдум" про обрання мера і "адміністративного" приєднання до анексованого Криму.

ГУР повідомляє, що в цьому місті росіяни проводять перепис осіб пенсійного віку, анонсують встановлення до 1 вересня російської адміністрації, відкриття "відділення пошти Росії", запуск мобільного зв'язку та інтернет-послуг від російських провайдерів, введення в обіг рублів.

"Є інформація про початок оформлення російських паспортів, в тому числі - закордонних", - вказують в управлінні розвідки.

В соціальних мережах з'явилася інформація також про те, що в Розівському районі Запорозької області, який межує з Донецькою областю і зараз тимчасово контролюється російською армією, росіяни агітують за приєднання до території "ДНР" і що нібито у самій Розівці були "народні збори" на підтримку ідеї.

Пропагандистська мета

Координатор виборчих і політичних програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська в ефірі телемарафону заявила, що спроби організувати "референдуми" не мають нічого спільного з українським законодавством і міжнародним правом.

Вона нагадала, що у воєнний час не проводяться вибори, референдуми і не вносяться зміни до Конституції.

На переконання Айвазовської, мета таких заходів в окупованих містах - виключно пропагандистська і спрямована передусім на російську аудиторію.