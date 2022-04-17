Зруйнований Маріуполь у фото

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Фотокореспондент турецького інформагентства Anadolu Леон Кляйн 13 квітня побував у районах Маріуполя, які захопили російські військові.

Він побачив там руйнування житлових будинків, знищені автівки та тіла мертвих людей на вулицях. На фотографіях також є мешканці, які лишилися у місті, переважно це люди похилого віку.

Маріуполь перебуває в облозі російських військ з початку березня, деякі райони міста вже захоплені російськими військами. Росіяни неодноразово категорично відмовляли в організації гуманітарних коридорів з міста з можливістю вивезення цивільних автобусами, тож люди виїжджали з міста приватним автотранспортом до Запоріжжя або йшли пішки в напрямку Бердянська.

За оцінками міської влади, внаслідок російського нападу могли загинути 22 тисячі мешканців Маріуполя, достеменна кількість жертв є невідомою. До російського нападу в місті жили приблизно 432 тисячі людей.

У Маріуполі лишаються і чинять опір українські військові з полку Азов та морської піхоти. Росія неодноразово пропонувала їм скласти зброю.

Президент Зеленський попередив 16 квітня, що спроба Росії знищити українських військових, які лишилися у місті, поставить крапку у перемовинах про мир.

"Маріуполь може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах", - заявив Зеленський.

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

Автор фото, Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images