Росія обстріляла житлові квартали Харкова. Є загиблі і багато поранених
Російська армія вдень обстріляла житлові квартали Харкова. Щонайменше 5 людей загинули і 13 отримали поранення. Про це повідомляє Суспільне.Харків з посиланням на департамент здоров'я обласної адміністрації.
Суспільне опублікувало відеозапис ситуації на одній з вулиць, де можна побачити, як медики намагаються допомогти пораненим в умовах обстрілу, що триває.
Фотокореспондентка інформагентства AFP Маріке Вермаак опублікувала фотографії пожеж у житлових будинках Харкова після обстрілу, які намагаються загасити працівники ДСНС. В одному з будинків помітно руйнування даху.
Суспільне.Харків повідомляє про 15 пожеж після обстрілу, зокрема велику пожежу на одному з ринків на площі не менше 1000 квадратних метрів.
У ранковому зведенні міністерства оборони України йшлося, що на слобожанському напрямку росіяни продовжують часткове блокування та обстріли жилих кварталів Харкова.
"На Слобожанському напрямку змін в складі та положенні сил противника не відзначається. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів", - йшлося в повідомленні.
Вранці керівник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 16 квітня російські військові здійснили 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстріли і один ракетний удар по районах Харкова Північна Салтівка, П'ятихатки, Олексіївка, ХТЗ, центру міста та Дергачах.
Внаслідок обстрілів у місті загинули 3 людини, 31 людина отримала поранення. Під Харковом під час розмінування загинули 4 сапери та 3 отримали поранення.
"Ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ тримають міцно позиції, по деяких напрямках просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів", - наголосив Синєгубов і закликав мешканців міста уникати перебування на вулиці.