Росія обстріляла житлові квартали Харкова. Є загиблі і багато поранених

17 хвилин(и) тому

Автор фото, MARYKE VERMAAK/AFP via Getty Images

Російська армія вдень обстріляла житлові квартали Харкова. Щонайменше 5 людей загинули і 13 отримали поранення. Про це повідомляє Суспільне.Харків з посиланням на департамент здоров'я обласної адміністрації.

Суспільне опублікувало відеозапис ситуації на одній з вулиць, де можна побачити, як медики намагаються допомогти пораненим в умовах обстрілу, що триває.

Фотокореспондентка інформагентства AFP Маріке Вермаак опублікувала фотографії пожеж у житлових будинках Харкова після обстрілу, які намагаються загасити працівники ДСНС. В одному з будинків помітно руйнування даху.

Суспільне.Харків повідомляє про 15 пожеж після обстрілу, зокрема велику пожежу на одному з ринків на площі не менше 1000 квадратних метрів.

У ранковому зведенні міністерства оборони України йшлося, що на слобожанському напрямку росіяни продовжують часткове блокування та обстріли жилих кварталів Харкова.

"На Слобожанському напрямку змін в складі та положенні сил противника не відзначається. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів", - йшлося в повідомленні.

Вранці керівник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 16 квітня російські військові здійснили 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстріли і один ракетний удар по районах Харкова Північна Салтівка, П'ятихатки, Олексіївка, ХТЗ, центру міста та Дергачах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поранений під час обстрілів 16 квітня у Харкові

Внаслідок обстрілів у місті загинули 3 людини, 31 людина отримала поранення. Під Харковом під час розмінування загинули 4 сапери та 3 отримали поранення.

"Ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ тримають міцно позиції, по деяких напрямках просуваються вперед. Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів", - наголосив Синєгубов і закликав мешканців міста уникати перебування на вулиці.