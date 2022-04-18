Львів обстріляли ракетами. Що відомо

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У понеділок вранці росіяни завдали ракетних ударів по Львову. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що за інформацією Повітряного командування "Захід", ракетних удара було чотири: три - по об'єкту військової інфраструктури, ще один - по шиномонтажу.

Раніше повідомляли про п'ять ракетних ударів.

Внаслідок влучань сталися пожежі, які продовжують гасити. Об'єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

У результаті ударів загинули 6 людей, додав Козицький. Кількість поранених, за інформацією мера Львова Андрія Садового зросла до 11, серед них - одна дитина.

Автор фото, Getty Images

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму телеграмі зазначив, що "кілька ракет влучили поруч із залізничними об'єктами".

"І команда вокзалу, і команди поїздних бригад спрацювали чітко. Рух поїздів по Львову поновлено, будуть незначні затримки поїздів. Свою пошкоджену інфраструктуру відновимо", - додав він.

Мер Львова Андрій Садовий додав, що ліквідація наслідків ракетних ударів триває, на місці працюють усі служби.

Також по кількох вулицях у місті перекрито рух, маршрути громадського транспорту тимчасово змінили, додав Садовий.

Інформацію продовжують уточнювати.