Без води, їжі та можливості виїхати. Що відбувається у Маріуполі

1 година тому

Автор фото, Reuters

Ситуація у Маріуполі є дуже складною, росіяни намагаються обмежити для місцевих жителів пересування містом, а також повністю заборонити в'їзд та виїзд з нього. Про це повідомляють місцеві чиновники, але самі вони перебувають саме межами Маріуполя.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у неділю заявив, що російські військові видають "перепустки" людям, які залишилися в місті.

"Сотні містян вимушені вистоювати черги для отримання пропуску, без якого вже з наступного тижня буде неможливо не лише переміщення між районами міста, але й знаходження на вулиці, - написав Андрющенко в телеграмі. - Надходить інформація, що це робиться не лише для фільтраційних заходів, але як підготовка до паспортизації тих, хто залишився".

Свій допис він проілюстрував фотографією, на якій видно, як люди стоять у черзі.

В умовах війни BBC не має можливості незалежно перевірити твердження чиновника. Доступ до самого міста заблокований, а зв'язку з його мешканцями практично немає.

Напередодні Росія запропонувала українським військовим, які закріпилися на території металургійного комбінату "Азовсталь", здатися в полон.

У відповідь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у неділю заявив, що захисники Маріуполя боротимуться з російськими силами до кінця.

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"Місто все ще не впало, - сказав Шмигаль в інтерв'ю АВС. - Ще є наші військові сили, наші солдати, тож вони будуть воювати до кінця. Вони досі в Маріуполі".

Військові експерти зазначають, що українські війська, які захищаються у величезному металургійному комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі, можуть довго триматися там, використовуючи партизанську тактику, завдяки його бункерам та тунелям.

Джастін Крамп з консалтингової служби безпеки Sibylline сказав ВВС, що "вони чудово облаштувалися для оборони", адже мали понад 50 днів, щоб укріпити це місце та організувати шляхи евакуації.

"Я думаю, якщо їх там не знищать, вони пробудуть довго - вони можуть робити неприємні (для противника. - Ред.) речі вночі і повертатися", - каже експерт.

"Там солдати не хочуть потрапити в полон, я не думаю, що вони здадуться. А Росія не хоче заходити і зачищати їх метр за метром, під землею, це жахливо", - сказав він.

За його словами, Україні вдалося поповнити запаси своїх сил у Маріуполі завдяки дуже ризикованим нічним вилазкам.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росіяни контролюють значну частину портового міста

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CBS News зазначив, що "Маріуполь може стати червоною лінією" для мирних переговорів, а ситуація там "жахлива", бо Росія вирішила зрівняти місто з землею.

Україна вимагала від російських військ відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя, щоб дозволити виїхати мирним жителям і пораненим українським військовим, але масштабної евакуації не проводили.

Уже два дні поспіль в Україні не відкривають гуманітарні коридори. Раніше у мешканців Маріуполя була хоча б примарна надія виїхати таким коридором на своєму транспорті. Дехто рушав пішки. Втім, у місті після безперервних обстрілів найімовірніше, що практично не лишилося цілих цивільних машин.

За словами місцевих чиновників, російські війська оголосили, що заборонятимуть будь-кому в'їжджати або залишати місто.

Ситуація для мирних жителів міста є надзвичайно складною, багато будинків зруйновані, у місті практично немає води та їжі.

Раніше українська влада заявляла, що Росія вивозить мешканців Маріуполя на свою територію або до так званої "ДНР". Всі закиди щодо негуманного поводження з цивільними Росія традиційно відкидає. Натомість британське міністерство оборони порівнює дії росіян у Маріуполі з їхньою тактикою у Чечні в 1999 році та в Сирії у 2016 році.

За оцінками місцевої влади, у Маріуполі могли загинути до 20-22 тисяч цивільних.

Територію не віддамо - Зеленський

Поки захисники Маріуполя продовжують триматися, українська влада заперечує можливість будь-яких територіальних поступок Росії.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що Україна не віддасть Росії своїх східних територій заради припинення війни.

"Ми не маємо претензій на чужі території, але від своїх відмовлятись не збираємося", - сказав він.

Українська армія боротиметься на Донбасі з Росією, і це стане вирішальним у війні, заявив Зеленський.

За його словами, також не можна бути впевненими, що Росія не відновить наступ на Київ, якщо їй вдасться взяти під контроль території на Донбасі.