Україна продовжила можливість виїзду за внутрішнім паспортом

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Державна прикордонна служба продовжила для громадян України можливість перетину кордону за внутрішнім паспортом. Напередодні у службі заявляли, що для виїзду буде необхідний закордонний паспорт.

"Рішення прийнято, зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Практика перетину кордону за внутрішнім паспортом встановилась з перших днів війни, коли величезна хвиля біженців покидала країну, і не всі мали змогу взяти з собою закордонний паспорт.

Однак у понеділок, 18 квітня, "Укрзалізниця" повідомила про проблему, з якої зіткнулись пасажири при перетині кордону, - власників внутрішніх паспортів перестали випускати з України.

Прикордонники тоді заявили, що практику пропуску через кордон за внутрішнім паспортом більше намагатимуться не застосовувати.

Втім, 19 квітня ДПСУ вирішила таку практику все ж продовжити.

"Через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом", - зазначають прикордонники у новому роз'ясненні.

У ДПСУ додали, що ці правила стосуються всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

Водночас прикордонники наголошують, що внутрішні паспорти не є підставою для легалізації українців за кордоном. Також закордонний паспорт може знадобитися в окремих країнах і під час поїздок між різними країнами.

Тому ДПСУ радить українцям за можливості оформити собі закордонний паспорт для перетину кордону.

Автор фото, ДПСУ

Як вивезти дитину

18 квітня прикордонники також пояснили, як надалі можна вивозити дітей за межі України.

Практика, коли для вивезення не потрібен нотаріально завірений дозвіл батька чи матері, збережеться.

Вже близько 5 млн українців покинули Україну від початку війни. Більшість цих людей - це жінки, діти та старші люди, адже виїзд чоловіків віком 18-60 років заборонений.

"В період дії правового режиму воєнного стану можливий виїзд дітей до 16 років у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування", - йдеться у заяві ДПСУ.

При цьому не потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків, але має бути паспорт громадянина України або свідоцтво про народження дитини за відсутності паспорта громадянина України.