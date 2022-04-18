Чи будуть вихідні на Великдень і травневі свята

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан

Цього року 25 квітня, 2 травня та 9 травня вихідних не буде. Державна служба України з питань праці пояснила, що це будуть робочі дні, робота в які оплачується за звичайним тарифом.

Зазвичай, якщо свято припадає на вихідні, наступний робочий день в Україні повинен бути вихідним, однак під час воєнного стану діють інші правила.

У Кодексі законів про працю Україну (КЗпП) написано, що українці мають 9 святкових днів на рік.

Серед них - День праці 1 травня та День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 9 травня.

Є також чотири неробочі дні, що вводяться під час релігійних свят - 25 грудня та 7 січня на Різдво, один день після неділі на Великдень, та один день після неділі на Трійцю. Так каже стаття 73.

Згідно з КЗпП 73, якщо святковий чи неробочий день збігається з вихідним днем, то цей вихідний переноситься на наступний - після святкового чи неробочого.

Однак закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" призупиняє дію цієї норми.

Тому під час війни, яка триває, 25 квітня, 2 травня та 9 травня українці працюватимуть як зазвичай.