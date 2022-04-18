Зеленський: російські війська розпочали битву за Донбас

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook OOC

Російські війська розпочали битву за Донбас, сказав президент України Володимир Зеленський під час свого звернення. Про початок наступу також заявили у генштабі ЗСУ та РНБО.

"Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу", - сказав президент у своєму новому зверненні.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що у понеділок росіяни почали активну фазу наступу.

"Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту на території Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону", - сказав він в ефірі телемарафону.

Про початок наступальної операції на сході України, який вже кілька тижнів пророкували українські та російські командувачі, йдеться і в звіті генштабу ЗСУ.

"Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах росіян на окремих напрямках активізували наступальні та штурмові дії", - стверджують військові.

Яка ситуація на Донбасі зараз?

Автор фото, Телеграм Сергія Гайдая, Луганська ОВА Підпис до фото, Руйнування у Кремінній

Основні зусилля росіян зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території, кажуть у генштабі.

У понеділок 18 квітня російські війська продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. Тривають бої за Маріуполь.

За словами Данілова, українські військові тримаються, і росіянам вдалось пройти лише у два міста, це Кремінна на Луганщині та ще одне невеличке місто, сказав секретар.

Зеленський у своєму зверненні зазначив, що на сході та півдні російські війська намагаються атакувати останнім часом трохи продуманіше, ніж раніше.

"Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами", - пояснив Зеленський.

Що буде далі?

Автор фото, Телеграм Сергія Гайдая, Луганська ОВА Підпис до фото, Триває евакуація на Донбасі

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У генштабі вважають, що для посилення наступу росіяни продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та в анексованому Криму.

Орієнтовний термін формування - до 24 квітня цього року, вважають у ЗСУ.

У генштабі не виключають, що росіяни можуть піти на провокації та застосувати авіацію у прикордонних з Україною районах РФ, зокрема вдарити по цивільних об'єктах.

У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною, на території Бєлгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків.

У ефірі інформаційного телемарафону Данілов закликав людей, які проживають на територіях, де лише розпочинаються чи вже тривають бої, за можливості евакуюватись.

"Росіяни вже не те, що до 1 або 9 травня, а вже до Великодня ставлять перед собою завдання отримати повністю Донецьку і Луганську області", - сказав секретар та додав, що наші військові обороняються та разі необхідності підуть в контратаку.