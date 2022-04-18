Зеленський: російські війська розпочали битву за Донбас
Російські війська розпочали битву за Донбас, сказав президент України Володимир Зеленський під час свого звернення. Про початок наступу також заявили у генштабі ЗСУ та РНБО.
"Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу", - сказав президент у своєму новому зверненні.
Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що у понеділок росіяни почали активну фазу наступу.
"Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту на території Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону", - сказав він в ефірі телемарафону.
Про початок наступальної операції на сході України, який вже кілька тижнів пророкували українські та російські командувачі, йдеться і в звіті генштабу ЗСУ.
"Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах росіян на окремих напрямках активізували наступальні та штурмові дії", - стверджують військові.
Яка ситуація на Донбасі зараз?
Основні зусилля росіян зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території, кажуть у генштабі.
У понеділок 18 квітня російські війська продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне. Тривають бої за Маріуполь.
За словами Данілова, українські військові тримаються, і росіянам вдалось пройти лише у два міста, це Кремінна на Луганщині та ще одне невеличке місто, сказав секретар.
Зеленський у своєму зверненні зазначив, що на сході та півдні російські війська намагаються атакувати останнім часом трохи продуманіше, ніж раніше.
"Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами", - пояснив Зеленський.
Що буде далі?
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
У генштабі вважають, що для посилення наступу росіяни продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та в анексованому Криму.
Орієнтовний термін формування - до 24 квітня цього року, вважають у ЗСУ.
У генштабі не виключають, що росіяни можуть піти на провокації та застосувати авіацію у прикордонних з Україною районах РФ, зокрема вдарити по цивільних об'єктах.
У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною, на території Бєлгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків.
У ефірі інформаційного телемарафону Данілов закликав людей, які проживають на територіях, де лише розпочинаються чи вже тривають бої, за можливості евакуюватись.
"Росіяни вже не те, що до 1 або 9 травня, а вже до Великодня ставлять перед собою завдання отримати повністю Донецьку і Луганську області", - сказав секретар та додав, що наші військові обороняються та разі необхідності підуть в контратаку.