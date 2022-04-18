Росія почала наступ на Cході, оборонці Маріуполя відкинули ультиматум. Теленовини ВВС
У випуску 18 квітня:
- Генштаб: Росія починає наступальну операцію на Сході. РНБО: росіяни спробували прорвати оборону майже по всій лінії фронту на Сході.
- Київ, Харків, Львів - Росія продовжує атакувати з повітря міста по всій Україні. Підсумки доби підбиває кореспондентка ВВС Анна Фостер.
- Російські ракети вбили сімох людей у Львові. Кореспондент ВВС Дан Джонсон побував на місці обстрілу.
- Попри заклики евакуюватися, в небезпечних районах Донбасу залишається багато цивільних. Кореспондент ВВС побував у селі Сергіївка.
- Українські військові у Маріуполі відкинули ультиматум здатись у полон. Військові експерти зазначають, що українські війська можуть триматися у Маріуполі довго, але у можливість втримати місто без підкріплення не вірять. Ситуацію в оцінює британський оглядач Річард Даннат.
- Росія терміново шукає контрактників. В інтернеті з'явились тисячі вакансій військовослужбовців на короткотермінові контракти. Розслідування кореспондента ВВС Андрія Захарова.
- На Київщині збирають докази злочинів російських військових. Репортаж з Бучі.
- Українці, що виїхали, починають масово повертатися додому. Репортаж з польсько-українського кордону.
- Новий тренд: російськомовні українці свідомо переходять на українську. Учитель року Артур Пройдаков відкрив уроки для переселенців.
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