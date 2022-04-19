Діти з "Азовсталі". Що на відео, поширеному захисниками Маріуполя

42 хвилин(и) тому

Захисники Маріуполя поширили відео, на якому діти та дорослі мешканці бомбосховища під "Азовсталлю" просять про "зелений коридор".

Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні закликав світових лідерів допомогти з визволенням сотень "цивільних громадян" на заводі "Азовсталь".

Російські війська наштовхнулися на останню лінію оборони українських захисників у Маріуполі на металургійному заводі.

Вважається, що підземні приміщення величезного заводу використовують для захисту від потужних російських бомбардувань.

Про "зелений коридор" для цивільних просила й українська влада. Але російське командування вимагає від захисників скласти зброю й здатися.

В умовах війни BBC News Україна не може перевірити відео, яке поширили захисники Маріуполя.