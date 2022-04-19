Як через "Дію" оформити статус внутрішньо переміщеної особи та отримати гроші

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Переселенці з Миколаєва в Одесі

Керівник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що відтепер статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відповідні виплати можна оформити через Дію.

"Запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення РФ, можуть оформити статус ВПО у "Дії" та отримати виплату від держави - для себе і своїх дітей", - написав пан Федоров у Facebook.

Щоб скористатись послугою треба оновити застосунок "Дія".

Послуга доступна тільки через додаток.

Там має з'явитись опця "Отримати статус ВПО".

Ця послуга зараз доступна тільки тим громадянам, які мають біометричних закордонний паспорт або ID-картку.

Автор фото, Дія

Раніше переселенці скаржились, що для отримання статусу треба було витратити багато часу у чергах до державних органів.

Федоров нагадав, що щомісяця можна отримати 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну вашу дитину.

Гроші можна отримати на картку "єПідтримка" та витратити на будь-що (або ж зняти готівку).

Послуга у застосунку "Дія" стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО.

Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.