Битва за Донбас, "Азовсталь" тримає удар. Теленовини BBC 19.04.2022
У випуску 19 квітня:
- Росія пішла у наступ на Донбасі. У Кремлі говорять: їхня мета - захопити Донецьку і Луганську області. Які сили Росія згуртувала на Донбасі і що потрібно українським військовим, щоби відбити наступ? Аналізує оглядач ВВС.
- Російське військове керівництво знову висунуло ультиматум українським військовим в Маріуполі - вимагають скласти зброю і здаватись. Тоді як бойовики самопроголощеної "ДНР" оголосили про початок штурму заводу "Азовсталь". Яка там ситуація і що каже українська влада?
- Президент США Джо Байден поговорив із союзниками щодо нового витка війни в Україні. Про результати перемовин говоримо із журналісткою Голосу Америки Наталкою Піснею.
- Українська влада повідомила, що внаслідок бойових дій від початку війни загинули вже 205 дітей. Це лише підтверджені дані. Справжня кількість убитих дітей майже напевне вища.
- І яким чином суперечлива технологія штучного інтелекту Clearview AI допомагає опізнати загиблих. Сюжет кореспондента ВВС у Кремнієвій долині.
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