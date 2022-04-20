Як кияни стояли в чергах за маркою з російським кораблем
Укрпошта випустила марку, присвячену фразі "Русскій воєнний корабель, іді...", яка стала символом українського спротиву російській агресії.
Ілюстрацію зробив художник Борис Грох, переселенець з Криму.
Марка одразу викликала ажіотаж, особливо по тому, як наступного дня після випуску той самий флагман російського флоту "Москва" пішов на дно.
Вже тиждень тисячі людей стоять у чергах, аби купити собі примірник на згадку. Тираж марки склав 1 млн примірників, додруковувати її не будуть.
Кореспондент BBC News Україна Роман Лебедь був під головною поштою у Києві каже, що ще ніколи не бачив такої черги.
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