Укрпошта більше не продаватиме марку з російським кораблем. Але обіцяє інші варіанти

1 година тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Автором ескізу популярної марки, що має офіційну назву "Перший день", є кримчанин Борис Грох

"Ця марка знайшла в серцях людей відгук, мабуть тому, що вона зображує те, що багато людей по всьому світу хочуть сказати російським загарбникам", - прокоментував ВВС News Україна популярність марки із російським кораблем гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

А наступного дня у фейсбуку він повідомив про завершення продажу цієї марки:

"Станом на зараз вже продано біля 700 тисяч марок і продаж марки у наших відділеннях ЗАКІНЧЕНО!"

Він попросив "не займати чергу" за марками.

"Будь ласка, не треба займати черги. Єдине виключення, це наше відділення на Майдані в Києві. Там, з 13:00 сьогодні будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список. Я обіцяв, що вони отримають свої марки, і я це виконаю", - повідомив керівник "Укрпошти".

"По-перше, це пам'ять"

ВВС News Україна встигла поспілкуватися з тими, хто стояв у черзі за популярною маркою в передостанній день її продажу.

Люди, які вранці 19 квітня вже перебували у залі Головпоштамту на Майдані незалежності в Києві, казали, що "стоять із сьомої ранку", а дехто був біля головної пошти країни ще раніше - від 5:30.

"Ті, хто прийшли о восьмій, вже казали, що можна повертатися додому", - розповів ВВС News Україна один із щасливих власників аркуша із маркою "про корабель".

"По-перше, це пам'ять. Ми сказали - вони зробили. По-друге, це не лише мені. В мене є друзі, які виїхали за кордон і не зможуть їх придбати. Попросили мене. То я й взяв, скільки зміг".

Марка вийшла 12 квітня накладом в один мільйон штук, зафіксувавши послання, яке стало символом українського спротиву російській агресії. Але особливої актуальності вона набула 14 квітня, коли російський крейсер "Москва" пішов на дно.

Марка з російським кораблем вже стала колекційною, і в інтернеті дехто її вже продає аж за 2 тисячі доларів.

Що буде далі?

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Як повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, далі ще 100 тисяч таких марок продадуть через інтернет.

"Щоб все було чесно і прозоро, 100 000 марок будуть виділені на інтернет-магазин. І починаючи з четверга, в нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 аркуші на одне замовлення) ті, хто раніше зробив заказ в перші дні, а з п'ятниці будь-який клієнт в Україні чи за її межами", - пояснив гендиректор "Укрпошти".

Таким чином - через інтернет - купити марку зможуть ще більше ніж 8300 клієнтів.

"Решта тиражу буде використана для офіційних делегацій, музейних фондів, наших міжнародних зобов'язань в рамках ВПС, та по філателістичним абонементам", - пояснив Ігор Смілянський.

Крім того, кожен працівник "Укрпошти" отримає по одній марці, - "що я вважаю правильним", зазначив керівник компанії.

Невелика частина тиражу буде виділена "на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями".

До того ж усі, хто не встиг купити саму марку, зможуть купити інші речі тим самим зображенням - як у відділеннях "Укрпошти", так і через інтернет.

"Майки та інші речі з маркою також вже зовсім скоро будуть в нашому інтернет-магазині та відділеннях", - написав Ігор Смілянський.

"Чи буде додатковий тираж цієї марки? Ні. Але ми знайшли вихід, як саме ця серія з кораблем буде продовжена, тому чекайте на повідомлення на початку наступного тижня, як тільки ми підпишемо всі технічні моменти", - написав гендиректор "Укрпошти" у фейсбук.

А в коментарі ВВС News Україна він припустив, що наступний випуск може бути "так само пророчим", але зауважив, що "Кремль або його очільник - це вже буде остання марка в серії".

"Але тоді вже трохи доведеться розширювати Головпоштамт, бо тут, може, вже не втримаємо чергу".