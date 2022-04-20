Україні дали "Містралі". Як вони можуть збивати літаки, гелікоптери чи крилаті ракети

Віталій Червоненко

BBC News Україна

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Норвегії Підпис до фото, Україна отримає специфічну модель "Містралів", яка використовувалась на кораблях

Норвегія офіційно заявила, що вже відправила Україні зенітно-ракетні комплекси "Містраль". Про це повідомив міністр оборони Бйорн Аріль Грам.

Ця зброя дає можливість збивати літаки та гелікоптери на малих висотах до трьох кілометрів. Також експерти припускають, що вони можуть вражати крилаті ракети.

"ЗРК "Містраль" - це ефективна зброя, яка використовувалась на флоті, і яка принесе велику користь Україні", - заявив міністр оборони Норвегії.

Як пише місцева преса з посиланням на міністра, ракети вже відправили до України.

Уряд Норвегії безплатно передав весь запас ЗРК "Містраль", що, за даними місцевих ЗМІ, складає близько 100 ракет.

Після такого оголошення влади Норвегії про "Містралі" заявив і голова офісу президента України Андрій Єрмак.

"Гарні новини. Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 зенітно-ракетних комплексів "Містраль", - написав Єрмак.

Автор фото, https://www.mbda-systems.com/ Підпис до фото, Так виглядає портативний зенітний ракетний комплекс "Містраль"

Важливо, що у повідомленні норвежців мова йде про близько ста ракет, а у Єрмака може йтися про сто пускових установок.

Що таке "Містраль"

"Містраль" - це сучасний французький зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження цілей на малих висотах , таких як гелікоптер та літак. Останні випробування нових моделей показують враження і кораблів та катерів.

Ці ракети не треба плутати з відомими французькими десантними кораблями класу "Містраль".

У перекладі з французької містраль означає специфічний морський вітер.

ЗРК "Містраль" розробила французька компанія MBDA, у 1987 році їх прийняли на озброєння сухопутних військ Франції. У 2000 році розробили модернізований зразок - Mistral 2, а пізніше і Mistral 3.

Їх взяли на озброєння близько 25 країн Європи та світу, зокрема Бельгія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Угорщина, Австрія, Хорватія, Іспанія та інші. Загалом їх виробили понад 15 тисяч ракет.

Багато з цих країн, зокрема Естонія та Фінляндія, постачають зброю Україні, але офіційно про поставки "Містралей" не заявляли.

Проте міністр оборони Норвегії вказав, що інші країни Європи також "надають Україні аналогічні системи озброєння".

"Містралі" існують у багатьох модифікаціях - переносні варіанти, на пускових платформах для автомобілів, кораблів та навіть гелікоптерів.

Норвегія вказує, що мала саме корабельні варіанти.

Автор фото, https://www.mbda-systems.com/

Тому Україна отримала не переносний комплекс, а, швидше за все, спарену установку Sibmad. Яка обов'язково монтується на платформу, до прикладу, автомобіль.

Вистрілив і забув - характеристики "Містралей"

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Виробник комплексів вказує, що "Містралі" дуже легкі в користуванні та мають принцип роботи "fire and forget" - вистрілив і забув. Тобто оператору не потрібно ще далі вести ракету до цілі.

Це дає змогу розрахунку після пострілу раніше зникнути з місця запуску у безпечніше місце.

Зазвичай переносний "Містраль" керується навідником і командиром. Однак, якщо місія виконується в простому тактичному середовищі, нею може керувати один солдат.

Розробники вказують, що "Містраль" може похвалитися 97% підтвердженою успішністю та вищою надійністю, ніж будь-яка інша існуюча ракета протиповітряної оборони низького рівня.

Ракета "Містраль" здатна вразити надзвукову ціль, що летить на висоті 3000 метрів. Але вражає і цілі на невеликих висотах понад 5 метрів.

ЗРК має дальність дії до шести кілометрів у бік. Головне призначення - збивати літаки та вертольоти на відносно низьких висотах.

Заявлені показники:

Зона ураження по дальності - 500 м - 6 тисяч метрів.

Зона ураження за висотою - 5 метрів - 3 тисячі метрів.

Максимальна швидкість цілі, яку можна вразити - 1500 кілометрів на годину.

Швидкість польоту ракети - 2,6 маха.

Час польоту на максимальну дальність - 14 секунд.

Довжина ракети 1,8 метра.

Діаметр ракети - 90 міліметрів.

Стартова вага ракети - 18 кг.

Ці керовані ракети ближнього радіусу дії оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє уражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою. Осколкова боєголовка підривається безконтактним лазерним запалом.

Важлива особливість ракети - вона універсальна для всіх варіантів та способів запуску з усіх можливих установок - кораблів, машин та переносник ЗРК.

Ракета виконана за аеродинамічною схемою "качка", що дає їй високу маневровість, дозволяє витримувати восьмикратні перевантаження і мати високу точність наведення перед враженням цілі.

Автор фото, https://www.mbda-systems.com/

Особливість її конструкції дозволяє захоплювати ціль зі зменшеним інфрачервоним випромінюванням, а також відрізняти корисний сигнал від хибного (сонце, яскраві хмари чи інфрачервоні пастки, які випускає ціль).

Гелікоптери і літаки

На профільних ресурсах щодо ракетної техніки вказують, що "Містраль" дійсно здатна захоплювати та супроводжувати літак на дальності до 6 кілометрів, а гелікоптер з приладами для зниження ІЧ-випромінювання - до 4 кілометрів.

На безпечній для оператора відстані (близько 15 метрів) стартовий двигун відкидається і включається маршовий, який дає максимальну швидкість 2,5 маха (1 мах - 340 метрів на секунду).

Завдяки такій швидкості ракета наздоганяє вертоліт, який завис на відстані 4 кілометри від місця запуску, за шість секунд. Це не дає цілі можливості не тільки застосувати свою зброю, а й сховатися за нерівностями місцевості.

У стандартній версії ПЗРК для зручності наведення та запуску ракети оператор використовує триногу з сидінням, на яку монтується все потрібне обладнання.

При транспортуванні переносного "Містраля" він ділиться на дві частини - маса кожної по 20 кг. При розробці особливу увагу надавали скороченню часу розгортання і перезаряджання.

За даними випробувань, на установку ракети на триногу та приведення у бойове положення потрібна одна хвилина.

Для запуску ракети потрібно від 2 до 5 секунд. На перезаряджання потрібно десь 30 секунд.

"Містралі" обладнані тепловізійними пристроями для стрільби у нічних умовах.

Автор фото, Міноборони Норвегії

Проблеми використання - крилаті ракети?

Зараз складно сказати, в якому стані приїдуть до України "Містралі", які працювали саме на кораблях та катерах.

І скільки часу знадобиться ЗСУ для початку застосування цих ракет, адже скоріше за все потрібне буде прилаштування на певні платформи.

Як вказує оборонне видання Defense Express, норвезькому подарунку потрібен станок, з якого буде здійснюватись пуск.

Там припускають, що ракети можуть бути передані із пусковими станками Sibmad, які знімуть з кораблів у Норвегії. Або ЗСУ окремо отримає сухопутні пускові установки.

"Для надання мобільності пускова має бути встановлена на рухому платформу. Водночас така установка не буде ефективною на передовій, бо за дальністю пуску "Містраль" аналогічний у рази непомітнішим переносним зенітним ракетним комплексам", - вважають експерти видання.

Автор фото, https://www.mbda-systems.com/ Підпис до фото, Містраль на мобільній платформі

На думку Defense Express, одним із небагатьох ефективних сценаріїв використання ЗРК "Містраль" в Україні є захист від крилатих ракет.

"Однією з головних задач Sibmad з "Містраль" є знищення протикорабельних ракет, які за параметрами польоту не сильно відрізняють від крилатих", - додали експерти.

Росія постійно обстрілює майже всі регіони України своїми крилатими ракетами.

Показово, що багато близьких союзників України в Європі також мають "Містралі" і теоретично могли б їх постачати у різних модифікаціях.