Ракети і джавеліни: хто і як переспівує стародавні пісні

1 година тому

У мережі під хештегом #співфронт можна знайти низку переспівів традиційних українських пісень.

Цей рух запустила Катерина Смірнова разом з подругою. "Це і про спів, і про фронт, і про спільний фронт. І про пісенний щит", - так вона розповідає про свою ініціативу.

Сама вона переспівала поліську кустову пісню - обрядову пісню, яку виконують на Зелені свята, змінивши текст на новий лад.

До цього руху долучилась Анастасія Гулько, заспівавши веснянку, в якій замість зими вона виганяє війну і ворогів.

"Я не прихильниця того, щоби в автентичних текстах щось змінювати. Тут дуже важко вловити межу, за якою якась оригінальна ідея перетворюється на кріндж. Та мені здалося доречним поєднати веснянковий жанр і те, що зараз болить", - каже вона.

Українці з давніх-давен переживали свій травматичний досвід через пісні, розповідає співзасновниця проекту про традиційну музику "Рись" Катерина Капра.

За її словами, якщо раніше були дискусії щодо того, як працювати із традиційними піснями, то тепер зміна текстів видається абсолютно природною, бо так вони допомагають сучасникам впоратись із важким досвідом війни.

Катерина Капра разом із Танею Осінь переспівали русальну пісню, в якій замість русалок виганяють ворогів, "вгативши джавелінами і байрактарами".

Матеріал Євгенії Шидловської.