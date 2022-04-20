Евакуація з Маріуполя зірвалася - вогонь не припинили

1 година тому

Автор фото, REUTERS/Alexander Ermochenko

Міністерка з питань окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що евакуювати людей з Маріуполя гуманітарними коридорами в середу не вдалося.

"Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню, - написала вона. - Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких".

Верещук зазначила, що зранку у четвер вони знову намагатимуться організувати евакуацію людей.

"Звертаюсь до наших людей в Маріуполі: ми будемо боротись за кожного з вас!" - зазначила вона.

Тим часом міноборони РФ заявило, що бійці "Азова" "зверталися до Британії, США та Туреччини з можливістю надати їм "зелені" коридори, але це звернення не за адресою". Там додали, що українські захисники Маріуполя "не використали можливість здатися", а українська влада "не віддала наказ скласти зброю".

"Готові вийти зі стрілецькою зброєю"

Своєю чергою, бійці полку "Азов" заявили, що готові "евакуюватися" з обложеного Маріуполя, щоб врятувати полонених та поховати загиблих, однак не погоджуються на умови Росії здати зброю.

Про це сказав у зверненні заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

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"Ми готові евакуюватись за підтримки третьої сторони з Маріуполя зі своєї стрілецькою зброєю, щоб врятувати особовий склад, довірений нам, щоб евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями на території, непідконтрольній Російській Федерації", - сказав Паламар.

Він не уточнив, кого має на увазі під "третьою стороною".

Паламар повідомив, що "Азов" говорив з Михайлом Подоляком та Давидом Арахамією, які входять до складу української делегації на перемовинах з Росії, "які заявляють, що готові їхати не переговори у Маріуполь з Мединським та Слуцьким (російська делегація - Ред.) щодо евакуації військового гарнізону".

"Наголошую на тому, що умови Російської Федерації щодо здачі зброї та здачі в полон наших захисників ми не підтримуємо", - додав Паламар.

Військовий говорить, що росіяни і далі штурмують територію заводу "Азовсталь", де перебувають маріупольці.

"Ситуація важка, подекуди критична. За підтримки танків, бронетехніки та піхоти артилерійських обстрілів ворог намагається прорватися", - сказав Паламар.

За словами військового, цивільні бояться виходити із підвалів, бо попри заяви російських військ про режим тиші, обстріли тривають та вийти з будівлі безпечно неможливо.

Паламар закликав дотримуватись гарантій безпеки.

"Лише таким чином та за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть із заводу", - сказав Паламар.

"Ми їх (цивільних -Ред.) не тримаємо, просимо їх відпустити, ми просимо створити належні умови для виходу цивільних з першого дня війни", - додав він, зазначивши, що зараз місто Маріуполь уже практично знищене.

"Ми закликаємо до того, щоб позбирати тіла загиблих, щоб цивільні могли спокійно вийти з території "Азовсталі", припинити бомбардування та в дійсності, а не на словах ввести режим тиші", - сказав він.

Також Паламар розповів, що у Маріуполь зайшла російська техніка з маркуванням V, яка творила звірства на Київщині. Під час звернення він показав відео, де видно, що ця техніка горить.

"Я вважаю, що таким чином Путін хоче замести сліди та ліквідувати цих ублюдків, які творили страшні звірства з нашими громадянами на північному напрямку", - припустив Паламар.

Автор фото, Reuters

Готові обміняти маріупольців на полонених росіян

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти заблокованих Росією мирних жителів та українських військових у Маріуполі на полонених росіян.

"Ми готові до різних форматів обміну наших людей (у Маріуполі - Ред.) на російських людей, російських військових, яких вони (Росія - Ред.) залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули", - сказав Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Європейської Ради у Києві.

"Тому ми готові заради наших людей як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну", - додав президент.

Тисячі цивільних та українських військових у Маріуполі зараз перебувають на території металургійного заводу "Азовсталь".

Автор фото, Маріупольська міська рада Підпис до фото, Авіаудари по "Азовсталі". Росія скидає на завод надважкі бомби для знищення підземних конструкцій

Люди бояться їхати

Тим часом житель Маріуполя каже, що люди хвилюються, покидаючи зруйноване місто, бо бояться, що ситуація така ж погана і в інших частинах України.

"Вони думають, що те, що відбувається в Маріуполі, відбувається всюди", - розповів Роман Скиляров у програмі Newshour ВВС.

"Вони взагалі не мають повної інформації, тому що у них немає інтернету", - додав він.

Роман каже, що сам втік з міста, але знає інших, які хочуть залишитися. Cеред цих людей і молодь, а також його бабуся.

Зусилля з евакуації цивільних з міста тривають - попри неодноразові попередні невдачі в організації колон автобусів.