Starlink Ілона Маска тепер можуть користуватись всі українці

1 година тому

Автор фото, EPA/ALEXANDER BECHER Підпис до фото, Американський бізнесмен і винахідник з початку російського вторгнення публічно підтримав Україну

Тепер інтернет-терміналами Starlink від Ілона Маска під час війни в Україні зможуть легально користуватись усі - органи влади, підприємства будь-якої форми та пересічні українці. Про це повідомив керівник Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Таке рішення ухвалило Держспецзв'язку в співпраці з міністерством цифрової трансформації.

Досі термінали виручали українських військових. Користуватись технологією усім іншим людям і раніше не забороняли, однак існували нормативні обмеження, сказав Щиголь.

"Ці обмеження усунули. Ми забезпечили всі правові підстави, щоб користуватися супутниковим інтернетом і не переживати про те, що ви робите це поза правовим полем", - пояснив на брифінгу голова Держспецзв'язку.

Starlink виглядають як домашні супутникові телевізійні тарілки та можуть забезпечити відносно швидкий інтернет, за житловими стандартами, завдяки підключенню до супутників на низькій навколоземній орбіті.

Перші 500 терміналів Starlink прибули в Україну на початку березня, через кілька днів після того, як міністр цифрової трансформації країни Михайло Федоров звернувся у твіттері до гендиректора SpaceX Ілона Маска з проханням підключити країну до супутникового інтернету.

Українська влада побоювалась, що через війну доступ до інтернету в Україні значно погіршиться.

Це справді сталося у деяких населених пунктах на тимчасово окупованих територіях та в місцях, де через активні бойові дії значно постраждала інфраструктура.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сьогодні термінали допомагають повертати життя на деокупованих територіях

Сьогодні в Україні є вже понад 10 тисяч станцій Starlink, пише Федоров у своєму телеграмі.

За його словами, термінали від Ілона Маска допомагають людям бути на зв'язку та підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я "та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території".

Досі українці вже знайшли кілька оригінальних способів застосувати технологію американського мільярдера у своїх містах та селах.

Автор фото, Телеграм-канал Федорова Підпис до фото, Завдяки технології Ілона Маска вдалось швидко відновити інтернет на Чернігівщині

"У Чернігівській області на базі станції Starlink відновили оптичну мережу місцевого провайдера. Інтернет зʼявився у 143 абонентів, це близько 400 людей", - писав Федоров.

За його словами, через потужні бої 10 кілометрів магістрального кабелю порвались, і якби не термінали Маска, люди б чекали на відновлення інтернету кілька місяців, пояснив міністр.

Завдяки одній станції Starlink інтернет-провайдер "Баришівка-Нет" відновив мережу в селах Мочалище, Рокитне, Соколівка, Красне та Бірки на Чернігівщині.

Цього тижня Starlink розпочав роботу для відкриття представництва в Україні, повідомив міністр цифрової трансформації.

З початку війни Ілон Маск весь час активно підтримував українців.