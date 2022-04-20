Маріуполь не здається, Європа дає Україні сучасну зброю. Теленовини ВВС 20.04.2022
У випуску 20 квітня:
- Росіяни не спромоглися захопити Маріуполь, хоча за словами міської влади, знищили 90% інфраструктури міста. На середу планували евакуацію цивільного населення автобусами.
- Останній рубіж. Що відомо про тих, хто тримає оборону комбінату «Азовсталь»?
- Зі світу по БТРу? Які країни пообіцяли або вже надали Україні важкі озброєння у відповідь на заклик президента Зеленського.
- «Залізні» герої. Як працюють евакуаційні потяги і як Укрзалізниці вдалося ефективно працювати під російськими бомбардуваннями.
- Ажіотаж довкола марок. Як кияни в багатогодинних чергах розкупили марки з тим самими російським кораблем.
- І Вімблдон без росіян і білорусів. Організатори турніру великого шолома заборонили участь російських і білоруських тенісистів.
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