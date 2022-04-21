Королева Єлизавета святкує 96-й день народження

By Sean Coughlan

Royal correspondent

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Royal Windsor Horse Show Підпис до фото, Фотографія на день народження королеви демонструє її любов до коней

Королева святкуватиме свій 96-й день народження у четвер в Сандрингемі.

Монарх, яка править найдовше у британській історії, прилетіла на гелікоптері до свого маєтку в Норфолку, де до неї приєднаються родина та друзі.

Очікують, що вона зупиниться в котеджі, який особливо сподобався її покійному чоловікові, принцу Філіпу.

З нагоди дня народження королеви опублікували фотографію, на якій Єлизавета зображена з двома поні - світлина демонструє, що вона усе життя любила коней.

Знімок зроблений у Віндзорському замку, де зараз переважно живе королева.

Привітання з днем народження

Принц Гаррі в американському телеінтерв'ю припустив, що королева, можливо, применшує значення цієї дати, коли каже, що "після певного віку дні народження набридають".

Прем'єр-міністр Борис Джонсон і лідер лейбористів сер Кір Стармер надіслали королеві привітання. Також у цей день пролунають гарматні салюти.

На початку цього року королева вже була у Сандрингемі, коли відзначала річницю початку свого правління у 1952 році.

Вона народилася в 1926 році не в королівській резиденції, а в лондонському таунхаусі на Брутон-стріт, де спочатку жила з батьком і матір'ю.

Автор фото, Universal History Archive / Getty Images Підпис до фото, Будинок на Брутон-стріт, де народилася королева, знесли у 1930-х роках

Останніми місяцями у королеви були проблеми з пересуванням, і їй довелося пропустити низку заходів, зокрема церковні служби на Великдень.

Її єдина публічна поява минулого року, окрім її власних резиденцій або на відео, була на службі до Дня подяки на честь принца Філіпа у Вестмінстерському абатстві.

96-й день народження королеви знаменує собою ще одну безпрецедентну дату для британського монарха - у той самий рік вона стала першим монархом, який відзначив платиновий ювілей, тобто 70 років на троні.

Серед інших монархів найдовше прожили королева Вікторія і Георг III, які дожили до 81 року.

Згідно з даними Управління національної статистики, королева є однією з приблизно 124 тисяч людей у ​​віковій групі від 95 до 99 років у Британії, майже три чверті з яких - жінки.

На честь її платинового ювілею випустили ляльку Барбі - вона одягнена у весільну діадему та сукню кольору слонової кістки з блакитною стрічкою.

Автор фото, Mattel