Росія запустила міжконтинентальну ракету "Сармат". Що це таке і чим загрожує Україні

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Defence Ministry of Russian Federation

Міноборони Росії на тлі війни в Україні повідомило про успішний випробувальний запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Сармат".

Ця ракета змусить замислитися тих, хто намагається погрожувати Росії, прокоментував запуск Путін.

Російська влада провела випробування в той час, коли є побоювання щодо можливого використання ядерної зброї через війну в Україні.

З повідомлення міністерства оборони випливає, що це перший запуск у програмі державних випробувань. Путін спостерігав за ним по відеозв'язку.

"Ця справді унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших збройних сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики намагається погрожувати нашій країні", - сказав Путін. Він не уточнив, хто намагається погрожувати Росії.

Москва заздалегідь попередила США про випробування "Сармату", і Вашингтон не сприймає запуск як загрозу, заявив журналістам високопосадовець Пентагону.

"Росія належним чином повідомила США у рамках своїх зобов'язань у межах СНО-3 про плани випробувати цю МБР. Тест мав рутинний характер, несподіванкою не став, і США не сприйняли його як загрозу", - цитує чиновника видання Politico.

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Згідно із заявою міноборони, пуск відбувся о 15:12 за московським часом із космодрому Плесецьк в Архангельській області зі шахтної пускової установки.

У заяві також ідеться, що завдання випробувань "виконані у повному обсязі", "підтверджено розрахункові характеристики" на всіх етапах польоту, навчальні бойові блоки "прибули до заданого району" на полігоні Кура на півострові Камчатка.

Після завершення випробувань ракетний комплекс "Сармат" надійде на озброєння, йдеться у повідомленні.

Путін заявив про розробку кількох видів стратегічних озброєнь, зокрема МБР "Сармат", під час послання до Федеральних зборів у березні 2018 року.

За даними Дослідницької служби Конгресу США (CRS), на МБР "Сармат" буде 10 або більше боєголовок. Її розробляли багато років, тому випробувальний запуск не став несподіванкою для Заходу, але він стався в момент крайньої геополітичної напруженості через війну Росії в Україні, зазначає Reuters.

На тлі війни

У зв'язку з російським вторгненням в Україну західні країни висловлювали побоювання щодо можливого використання ядерної зброї. США та НАТО пояснювали неможливість прямого втручання у конфлікт необхідністю запобігти глобальній війні.

19 квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров уникнув прямої відповіді на питання, чи існує ймовірність використання Росією ядерної зброї у війні з Україною. Він нагадав про підписання Росією декларацій про неприпустимість використання ядерної зброї.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Зараз Росія руйнує українські міста крилатими ракетами

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN говорив минулого тижня, що "всі країни світу" мають бути готові до того, що Путін може використати ядерну чи хімічну зброю.

У вівторок агентство Bloomberg опублікувало статтю про те, як Путін ухвалював рішення про вторгнення та як реагує на його наслідки для Росії.

Серед іншого співрозмовники видання в російській владі сказали, що дедалі більше поділяють побоювання американської розвідки щодо того, що Путін може вдатися до обмеженого застосування ядерної зброї - якщо зіткнеться з невдачею в українській кампанії, яку він вважає своєю історичною місією.

За кілька днів до вторгнення Росія оголосила масштабні навчання ядерних сил із пусками балістичних та крилатих ракет. Навчаннями вирішив особисто керувати Путін.

На початку квітня Пентагон скасував випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерну боєголовку, щоб уникнути "неправильного тлумачення" Росією.

Що далі

МБР РС-28 "Сармат" повинні замінити найпотужнішу в світі стратегічну ракету шахтного базування РС-20В "Воєвода" (за класифікацією НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурській (Красноярський край) та Домбаровській (Оренбурзька область) дивізіях Ракетних військ стратегічного призначення (РВСН), писав Інтерфакс.

"Це важкий ракетний комплекс із важкою міжконтинентальною рідинною балістичною ракетою. Вага однієї ракети - понад 200 тонн", - описував виріб командувач РВСН Сергій Каракаєв.

Серійне виробництво ракети планують розгорнути на Красноярському машинобудівному заводі (входить до "Роскосмосу").

Російські військові у вівторок заявили, що у Красноярському краї триває підготовка першого полку, який оснастять "Сарматом". "Перспективний ракетний комплекс "Сармат" замінить Воєводу", - сказано в повідомленні.

Міноборони РФ стверджує, що "Сармат" - найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка має "унікальні характеристики", що дозволяють "гарантовано долати" будь-які наявні та перспективні системи протиракетної оборони.

Як сказав Путін, комплекс здатний долати всі сучасні засоби ППО, "аналогів йому у світі немає і ще довго не буде".

Про те, що перший полк, озброєний "Сарматами", заступить на чергування наприкінці 2022 року, Путін говорив ще у квітні минулого року (знов у посланні до Федеральних зборів).

Віцепрем'єр РФ Юрій Борисов говорив, що льотні випробування МБР "Сармат" розпочнуться у 2021 році. Але сталося це тільки зараз. До цього влада оголосила про те, що ракета "Сармат" пройшла успішні кидкові випробування.