"Щоб муха не пролетіла". Як Путін скасував штурм Азовсталі

1 година тому

Президент Путін вислухав доповідь міністра оборони Шойгу про ситуацію в Маріуполі. Потім наказав скасувати штурм "Азовсталі", де зараз обороняються українські захисники. Не хоче втрат своїх військ.

В підземних укриттях досі перебувають також цивільні, але на відео з розмовою Путіна та Шойгу про це не згадується.

Однак про складнощі евакуації маріупольців Шойгу доповів.

Відео з доповіддю Путіну поширили за наказом Кремля, хоча після низки невдач російської армії він та його міністр оборони нечасто з'являлися перед камерами.

Від імені захисників Маріуполя заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар зробив відеозвернення, в якому закликав третю сторону допомогти українським силам вийти зі зброєю, пораненими й дати можливість "гідно поховати загиблих на непідконтрольній РФ території".