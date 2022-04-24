Макрон лідирує на президентських виборах у Франції

1 година тому

Автор фото, LUDOVIC MARIN/Getty Images

Чинний президент Франції Еммануель Макрон лідирує у другому турі президентських виборів, свідчать перші попередні дані голосування.

Як повідомляють французькі ЗМІ, Макрон отримує 57,6% голосів виборців, його суперниця, ультраправа кандидатка Марін Ле Пен, - 42,4%.

Очікується, що Макрон, який стежив за перебігом голосування у Єлисейському палаці, найближчим часом виступить перед прихильниками на Марсовому полі.

Макрон стає другим французьким лідером після Жака Ширака, який залишається на другий термін.

До другого туру розрив між Макроном та Ле Пен був мінімальним.Передвиборні опитування показували, що найбільше виборців хвилювало різке зростання цін на енергоносії, що потягло за собою інфляцію.

Ле Пен зосередила свою кампанію саме на цій проблемі, тоді як Макрон більше говорив про війну в Україні та європейську реакцію на те, що відбувається.

Святкування та смуток

Прихильники переможця Еммануеля Макрона святкують на вулицях і навколо знакових пам'яток французької столиці.

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Тим часом найпалкіші прихильники Марін Ле Пен у її штаб-квартирі співали "Марсельєзу" - французький національний гімн - і освистували будь-які згадки чи зображення Макрона, коли вони з'являлися на екранах.

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Пол Кірбі

ВВС, Париж

Це драматична та історична перемога чинного президента.

Поза сумнівом, це був найкращий шанс Марін Ле Пен на перемогу, але цього не сталося. Її кампанія була ефективною, її акцент на вартості життя припав до смаку виборцям, і вона добре виступила у великій телевізійній дуелі кілька днів тому.

Макрон навіть не брав участі у виборах за вісім днів до першого туру, що викликало звинувачення у зарозумілості. Але коли він таки долучився до перегонів, виборці до нього явно прислухалися.

Попри те, що Ле Пен пропонувала зниження податків та відмову від підвищення пенсійного віку, виборці вирішили, що пропозиції Макрона більш реалістичні та відкинули пропозиції Ле Пен. Можливо, вони були м'якшими, але вони все ще були вкрай правими.

Протягом останніх 20 років Франція не обирала президента на другий термін, і ніколи раніше президент не переобирався з більшістю в парламенті.