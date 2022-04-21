США дають ще один пакет військової допомоги Україні на $800 млн. Що в ньому

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Білому домі й оголосив про новий пакет військової допомоги Києву обсягом 800 млн доларів.

Попередній пакет, приблизно на таку ж суму, США виділили лише минулого тижня.

Байден повідомив, що до нового пакету увійде важке озброєння та боєприпаси до нього, зокрема 72 гаубиці, стільки ж тягачів та 144 тисячі снарядів до них, а також тактичні безпілотні апарати.

За словами Байдена, нове озброєння надішлють безпосередньо "на лінію фронту свободи" - в зону російського наступу на Донбасі.

За словами американського президента, саме зараз є "критичне вікно" для підготовки української армії до відбиття цього наступу. Наступного тижня адміністрація звернеться до Конгресу з проханням надати нові бюджетні асигнування на допомогу Україні, повідомив Байден.

Також незадовго до виступу президента міністерство фінансів США повідомило про виділення 500 млн доларів на підтримку "критичних операцій уряду" України, іншими словами на нормальне функціонування державних установ, виплати пенсій та зарплат бюджетників.

Крім того, адміністрація оголосила про заборону російським морським суднам заходити до портів США.

"Це означає, що жодному судну, що ходить під російським прапором або перебуває у власності чи під управлінням структур, що діють у російських інтересах, не дозволять кинути якір у Сполучених Штатах або підійти до наших берегів. Жодному! Жодному!" - наголосив Байден.

Байден також відкрито заявив про те, що було відомо зі ЗМІ, але офіційно не оголошували: США діляться з Україною "своєчасними розвідувальними даними".

"Єдність на підтримку України"

Американський уряд також запускає нову програму "Єдність на підтримку України".

Ініціатива допоможе українським біженцям емігрувати з Європи до США за прискореною процедурою.

Автор фото, Getty Images

"Це нова гуманітарна програма, яка доповнить інші юридичні механізми надання допомоги біженцям", - зазначив американський лідер.

При цьому він вказав, що уряд прискорить процес прийому, щоб українці з Європи могли мігрувати до США.

"Особливо ті, хто мають спонсорів, або ті, хто мають тут родичів. Процедура прийому українських біженців буде прискорена", - наголосив Байден.

Крім того, українським біженцям дозволили перебувати в США до двох років за наявності особи, яка готова надати їм фінансову підтримку.