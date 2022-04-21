Генштаб заявляє про спроби штурмувати Азовсталь. Хоча Путін раніше відмовився від штурму

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Генштаб повідомляє, що російські війська продовжують штурмувати завод "Азовсталь" в Маріуполі

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що 21 квітня російські війська здійснювали спроби штурму заводу "Азовсталь" в Маріуполі, хоча вранці 21 квітня президент РФ Володимир Путін наказав "зупинити штурм".

Про нові спроби штурму йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався взяти під повний контроль Маріуполь. Продовжував завдавати авіаційних ударів та здійснював спроби штурмових дій в районі морського порту і заводу "Азовсталь", - вказано в ньому.

Про бомбардування "Азовсталі" також повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

"Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі", - написав він у четвер близько 17:30.

Крім того, за його даними, відбуваються бої в районі трамвайного депо, розташованого на значній відстані від території "Азовсталі".

Кореспондент Washington Post зумів зв'язатися через супутниковий зв'язок із заступником командира полку "Азов" Святославом Паламаром, що залишається на металургійному комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі.

Паламар розповів, що українські військові на "Азовсталі" оточені, але продовжують оборонятися.

За його словами, російські війська штурмували завод два дні, але взяти його не змогли, при цьому втратили три танки, дві БМП, один БТР та "багато піхоти", цитує Святослава Паламаря Washington Post.

В умовах війни ВВС не може оперативно перевірити офіційні повідомлення.

Автор фото, SOPA Images/LightRocket via Getty Images Підпис до фото, Російський солдат у Маріуполі

"Зберегти життя наших солдатів"

Вранці 21 квітня президент РФ Володимир Путін наказав скасувати штурм території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. На зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу він назвав штурм недоцільним.

"Треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", - заявив він.

Свій наказ він пояснив бажанням "зберегти життя наших солдатів".

"Це той випадок, коли ми повинні думати - тобто ми завжди повинні думати, але в даному випадку, тим більше, про збереження життя і здоров'я наших солдатів і офіцерів. Не треба лізти в катакомби та повзати там під землею на цих промислових об'єктах", - сказав Путін.

Він додав, що всім українським військовим, які здадуться, буде гарантоване життя.

Навіщо була потрібна ранкова заява?

Останніми днями росіяни обстрілювали завод надважкими бомбами. Росія давно і наполегливо штурмувала "Азовсталь". Його захисники кажуть про величезні втрати росіян під час штурму.

Автор фото, Маріупольсmка міська рада Підпис до фото, Авіаудари по "Азовсталі". Росія скидає на завод надважкі бомби для знищення підземних конструкцій

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В офісі президента України вважають, що Росія "відмовилась від штурму" заводу, тому що зрозуміла безперспективність цього задуму.

"Це означає наступне - вони не можуть фізично взяти "Азовсталь", вони це зрозуміли, вони понесли там величезні втрати. Наші захисники продовжують її утримувати", - заявив радник голови ОП Олексій Арестович.

Крім того, за даними української влади, частина російських військ, які штурмували Маріуполь, була перекинута на північний напрям в Донецькій області. Там війська РФ концентрують сили, щоб оточити ЗСУ і вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

На думку дипломатичного оглядача ВВС Пола Адамса, Путін мав ще декілька причин, щоб зупинити штурм останнього українського прихистку в оточеному місті.

Одна з них - президент Володимир Зеленський пообіцяв припинити мирні переговори, якщо останні захисники міста будуть вбиті. Тож, можливо, Путін хоче зберегти дипломатичний процес - або принаймні його видимість.

Крім того, в нього можуть бути й економічні резони, оскільки "Азовсталь" — один із найбільших металургійних заводів Європи. Навіть після кількох тижнів жахливого руйнування Маріуполя, Росія, можливо, сподівається, лишити там хоч щось цінне.

На думку журналіста ВВС Джо Інвуда, керівництво Росії вирішило змінити тактику і заморити голодом українських військових, що утримують територію заводу в оточеному місті.

"Чи приведе це до їхньої повільної капітуляції, чи дасть їм шанс вирватися - це матиме важливе значення не лише у воєнному плані, а й для морального духу України", - вважає він.

"Азов" готовий вийти лише зі зброєю

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росіяни щоденно бомбардують "Азовсталь"

Напередодні бійці полку "Азов" заявили, що готові евакуюватися з обложеного Маріуполя, щоб врятувати полонених та поховати загиблих, однак не погоджуються на умови Росії здати зброю.

Про це сказав у зверненні заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

"Ми готові евакуюватись за підтримки третьої сторони з Маріуполя зі своєї стрілецькою зброєю, щоб врятувати особовий склад, довірений нам, щоб евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями на території, непідконтрольній Російській Федерації", - сказав Паламар.

Він не уточнив, кого має на увазі під "третьою стороною".

Паламар повідомив, що "Азов" говорив з Михайлом Подоляком та Давидом Арахамією, які входять до складу української делегації на перемовинах з Росії, "які заявляють, що готові їхати не переговори у Маріуполь з Мединським та Слуцьким (російська делегація - Ред.) щодо евакуації військового гарнізону".

"Наголошую на тому, що умови Російської Федерації щодо здачі зброї та здачі в полон наших захисників ми не підтримуємо", - додав Паламар.

За словами військового, цивільні бояться виходити із підвалів, бо попри заяви російських військ про режим тиші, обстріли тривають та вийти з будівлі безпечно неможливо.

Україна послідовно вимагає організацію гуманітарного коридору для вивезення цивільних та поранених з "Азовсталі" та всього Маріуполя.

20 квітня з міста вдалось вивезти всього чотири автобуси з цивільними.

"Азовсталь" як останній бастіон

Автор фото, Metinvest Підпис до фото, Територія комбінату "Азовсталь" займає близько 11 квадратних кілометрів

Металургійний завод "Азовсталь" - основний осередок українського опору в оточеному Маріуполі. Тут перебувають близько тисячі цивільних і військових. Росіяни щоденно бомбардують цю територію.

Сюди ж прорвались практично усі захисники Маріуполя - десантники, прикордонники та поліцейські, які спільно обороняються з полком "Азов".

"Азовсталь" - це металургійний гігант, який має майже 100-річну історію і займає величезну територію на лівому березі річки Кальміус. Територія заводу затиснута між річкою з одного боку і берегом Азовського моря - з іншого.

Завод має свій власний вантажний порт і розгалужену систему підземних комунікацій.

Загальна площа території заводу - близько 11 квадратних кілометрів.

Обстріли комбінату почалися в середині березня.

Саме його територію обрали для сховку українські військові та сотні цивільних, бо "Азовсталь" має облаштовану ще в радянські часи систему бомбосховищ.