Путін оголосив про взяття Маріуполя, "Азовсталь" не припиняє опір. Теленовини ВВС 21.04.2022

У випуску 21 квітня:

  • Путін привітав військових із захопленням Маріуполя і наказав відмовитися від штурму "Азовсталі". Що насправді відбувається в місті? Президент США каже: говорити про падіння міста передчасно.
  • Байден оголосив надання Україні нового пакету військової допомоги на 800 млн доларів. Що саме отримують ЗСУ від американців?
  • Україна та президентські дебати у Франції : перші враження і висновки напередодні другого туру.
  • Розмінування Київщини - репортаж наших кореспондентів.
  • Світовий банк попереджає: внаслідок війни в Україні світові загрожує криза.

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