Путін оголосив про взяття Маріуполя, "Азовсталь" не припиняє опір. Теленовини ВВС 21.04.2022
У випуску 21 квітня:
- Путін привітав військових із захопленням Маріуполя і наказав відмовитися від штурму "Азовсталі". Що насправді відбувається в місті? Президент США каже: говорити про падіння міста передчасно.
- Байден оголосив надання Україні нового пакету військової допомоги на 800 млн доларів. Що саме отримують ЗСУ від американців?
- Україна та президентські дебати у Франції : перші враження і висновки напередодні другого туру.
- Розмінування Київщини - репортаж наших кореспондентів.
- Світовий банк попереджає: внаслідок війни в Україні світові загрожує криза.
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