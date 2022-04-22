"Поки ми тут, Маріуполь – це Україна". Командир "Азова" розповів ВВС про оборону "Азовсталі"

1 година тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Святослав Паламар дав інтерв'ю журналістам ВВС

Заступник командира українського полку "Азов" Святослав Паламар розповів ВВС, що на території заводу "Азовсталь" - останньої незайнятої російськими військами частини Маріуполя - залишаються сотні мирних жителів.

Він також заявив, що захисники Маріуполя не планують здаватися, але готові вийти з міста зі своєю зброєю за умови, що домовленість про це гарантують треті країни.

Маріуполь перебуває в блокаді з перших днів березня. Увесь цей час тут тривають запеклі бої.

За інформацією української влади, більша частина будівель у місті зруйнована. Міська влада каже про загибель близько 20 тисяч мирних жителів.

Штурм "Азовсталі" триває

В інтерв'ю ВВС Святослав Паламар розповідає про запеклі бої за "Азовсталь", які відбувалися останніми днями.

Він додав, що на територію заводу проривалися колони військової техніки та багато піхоти.

"У них нічого не вийшло. Ми знищили три танки, знищили два МТ-ЛБ і один БТР, а також багато ворожої піхоти. Штурми їм не вдалися", - розповів Паламар.

Бійці полку "Азов" разом із бригадою морської піхоти, прикордонниками та поліцейськими - останні українські захисники, які залишилися в місті.

Напередодні російська влада заявила, що взяла Маріуполь під контроль. При цьому президент Росії Володимир Путін наказав міністру оборони відмовитися від штурму "Азовсталі", щоб не ризикувати життям військових. Але "треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", додав він.

Автор фото, МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА Підпис до фото, Росія скидає на "Азовсталь" надважкі бомби для знищення підземних конструкцій

У четвер увечері український Генштаб заявив, що, попри заяви Путіна, бойові дії у Маріуполі тривають.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався взяти під повний контроль Маріуполь. Продовжував завдавати авіаційних ударів та здійснював спроби штурмових дій в районі морського порту і заводу "Азовсталь", - вказано в заяві.

Про бомбардування та обстріл території "Азовсталі" також повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Міністерство оборони Росії ввечері четверга ситуацію у Маріуполі не коментувало.

Територія "Азовсталі" майже зруйнована

Святослав Паламар сказав, що росіяни обстріляли металургійний завод із військових кораблів і скинули на нього надважкі потужні бомби.

"Усі будівлі на території "Азовсталі" практично зруйновані. Вони скидають важкі бомби, бункерні бомби, які завдають величезних руйнувань. У нас всередині бункерів є поранені та загиблі. Деякі мирні жителі залишаються в пастці під завалами", — сказав капітан Паламар.

Точної інформації про кількість мирних жителів, які перебувають на території заводу, немає. Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко говорив, що цивільних там може бути від 300 до 1000 людей.

Паламар розповів ВВС, що навіть військові, які захищають "Азовсталь", не знають, скільки там людей, оскільки "є повністю знищені приміщення", куди вони не можуть дістатися через постійні обстріли.

Автор фото, ВВС

У бункері багато дітей і цивільних

Як розповів представник полку "Азов", ці люди перебувають у підвальних приміщеннях, у кожному з яких "від 80 до 100 людей".

"Там є маленькі діти, тримісячні діти є, є 14-річні. В одному з бункерів 17 дітей і близько 80 цивільних. Це жінки, це люди похилого віку. Це чоловіки, яким теж не вдалося виїхати, - каже Паламар. - За нашими підрахунками, це сотні цивільних. Але все, що ми можемо для них зробити, ми робимо".

За словами заступника командира "Азова", цивільні живуть окремо від військових, щоб не наражати їх на небезпеку.

"Ці люди вже багато чого пережили через військові злочини. Вони не довіряють росіянам", - сказав він, додавши, що цивільні бояться тортур чи вбивства або депортації до Росії через так звані фільтраційні табори.

Паламар також спростовує твердження, що нібито "Азов" прикривається цивільними як живим щитом.

Україна послідовно вимагає організацію гуманітарного коридору для вивезення цивільних та поранених з "Азовсталі" та всього Маріуполя.

20 квітня з міста вдалося вивезти всього чотири автобуси з цивільними.

Здаватися не планують. Боротьба триває

Як вважає Паламар, міжнародні посередники могли б допомогти вийти з обложеної "Азовсталі" не лише мирним жителям, а й захисникам міста. Він каже, що серед них є понад 500 важко поранених бійців.

Поранені потребують серйозних операцій, таких як ампутації, додав він.

"Ми зберігаємо непоховані тіла наших воїнів, яких треба гідно поховати на підконтрольній Україні території", - сказав Паламар.

Приймати пропозицію Росії про здачу в полон в обмін на збереження життя українські військові не збираються.

"Ми неодноразово заявляли, що в полон ми здаватися не будемо, - каже один із командирів "Азова". - Ми воюватимемо. Ми розглядаємо лише варіант вийти з території Маріуполя і вирушити у безпечне місце зі своєю зброєю".

На запитання, скільки українських захисників залишилося в Маріуполі, капітан Паламар відповів просто - "достатньо, щоби відбивати атаки".

"Я завжди у своїх зверненнях говорю, що поки ми тут, Маріуполь - це Україна. Маріуполь - це завжди Україна, як би хто що не говорив", - сказав заступник командира "Азова".

"Боротьба продовжується. Ми на території Маріуполя", - додав він.

Останній бастіон

Металургійний завод "Азовсталь" - це металургійний гігант, який має майже 100-річну історію і займає величезну територію на лівому березі річки Кальміус. Територія заводу затиснута між річкою з одного боку і берегом Азовського моря - з іншого.

Автор фото, METINVEST Підпис до фото, Територія "Азовсталі" займає близько 11 кв. км

Завод має свій власний вантажний порт і розгалужену систему підземних комунікацій.

Загальна площа території заводу - близько 11 квадратних кілометрів.

Обстріли комбінату почалися у березні.

Саме його територію обрали для сховку українські військові та сотні цивільних, бо "Азовсталь" має облаштовану ще в радянські часи систему бомбосховищ.