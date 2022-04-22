САУ Caesar. Макрон відправляє в Україну французькі артустановки. Що про них відомо
Франція надасть Україні самохідні артилерійські установки Caesar ("Цезар"). Про це заявив президент Франції Еманюель Макрон в інтерв'ю виданню Ouest France.
САУ Caesar можуть розвивати швидкість у 50 км на годину, знищувати живу силу супротивника, артилерійські батареї, дзоти, мають ефективну дальність вогню до 40 км.
Під час інтерв'ю у відповідь на зауваження журналістів, що українська влада висловлює незадоволення рівнем військової допомоги з боку Франції та Німеччини, Макрон відповів:
"Ми дуже скоординовані. Позавчора я говорив з канцлером Шольцем. Ми, як і раніше, постачаємо суттєву бойову техніку, від Milan (франко-німецький протитанковий ракетний комплекс. - Ред.) до Caesar, кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Завжди з червоною лінією, яка полягає в тому, щоб не стати учасником у війні".
Французькі журналісти називають 155 мм самохідні артилерійські установки-всюдиходи "гарматами з чудовою точністю".
"Це гарна річ і для контрбатарейної боротьби, і для підтримки вогнем маневреного компоненту", - повідомив в коментарі військовий аналітик національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.
Виробляє установки Caesar французька компанія Nexter. Вони експортуються у сім країн, а французька армія використовувала їх на війнах в Афганістані, Іраку та Малі.
У Єлисейському палаці повідомили, що поставка цих САУ до України "в процесі", українська армія зможе їх використати з початку травня, а незабаром до Франції прибудуть 40 українських військових, яких навчать користуватися цими САУ.
Кількість САУ, які отримає Україна, в Парижі не назвали.
Французькі журналісти зазначають, що САУ Caesar будуть чудовим доповненням до артилерії, яку передадуть Україні США, та 155 мм самохідних гармат-гаубиць Panzerhaubitze 2000, які хочуть поставити Україні Нідерланди.