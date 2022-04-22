САУ Caesar. Макрон відправляє в Україну французькі артустановки. Що про них відомо

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, САУ Caesar під час навчань французької армії, 2021 рік

Франція надасть Україні самохідні артилерійські установки Caesar ("Цезар"). Про це заявив президент Франції Еманюель Макрон в інтерв'ю виданню Ouest France.

САУ Caesar можуть розвивати швидкість у 50 км на годину, знищувати живу силу супротивника, артилерійські батареї, дзоти, мають ефективну дальність вогню до 40 км.

Під час інтерв'ю у відповідь на зауваження журналістів, що українська влада висловлює незадоволення рівнем військової допомоги з боку Франції та Німеччини, Макрон відповів:

"Ми дуже скоординовані. Позавчора я говорив з канцлером Шольцем. Ми, як і раніше, постачаємо суттєву бойову техніку, від Milan (франко-німецький протитанковий ракетний комплекс. - Ред.) до Caesar, кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Завжди з червоною лінією, яка полягає в тому, щоб не стати учасником у війні".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, САУ Caesar на навчаннях французької армії

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, САУ Caesar на військовому параді, 2021 рік

Французькі журналісти називають 155 мм самохідні артилерійські установки-всюдиходи "гарматами з чудовою точністю".

"Це гарна річ і для контрбатарейної боротьби, і для підтримки вогнем маневреного компоненту", - повідомив в коментарі військовий аналітик національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Виробляє установки Caesar французька компанія Nexter. Вони експортуються у сім країн, а французька армія використовувала їх на війнах в Афганістані, Іраку та Малі.

У Єлисейському палаці повідомили, що поставка цих САУ до України "в процесі", українська армія зможе їх використати з початку травня, а незабаром до Франції прибудуть 40 українських військових, яких навчать користуватися цими САУ.

Кількість САУ, які отримає Україна, в Парижі не назвали.

Французькі журналісти зазначають, що САУ Caesar будуть чудовим доповненням до артилерії, яку передадуть Україні США, та 155 мм самохідних гармат-гаубиць Panzerhaubitze 2000, які хочуть поставити Україні Нідерланди.