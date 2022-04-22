Історії з Бучі: "Нас хоронили заживо"

1 година тому

Житловий комплекс "Континент" розташований біля залізничного вокзалу у Бучі. Він був домом для шестисот сімей.

Поки туди не зайшли російські окупанти.

Вони жили там три тижні, постійно грабуючи квартири, обстрілюючи Ірпінь і вживаючи спиртне. Після них залишився гармидер і жахливий запах.

Наш кореспондент Роман Лебедь поспілкувався із мешканцями, яких росіяни тримали у підвалі, яким зруйнували житло і в чиїй квартирі вони жили самі.