“Азовсталь” продовжить опір, українці перемагають на Іграх Нескорених. Теленовини ВВС 22.04.2022
У випуску 22 квітня:
- Як проходить оборона "Азовсталі", де перебувають військові та цивільні? Розповідає замкомандира полку "Азов".
- Блокадний Маріуполь: як людям вдається виїхати із міста і що кажуть про пережите - розповідь тих, кому вдалося вирватися з облоги.
- Військові посилюють укріплення Києва. Спеціальний репортаж зі столиці України.
- Світовий банк оцінює збитки, які зазнала інфраструктура і житлові будинки України через війну. Про суму та обсяги втрат на спеціальній сесії Світового банку розповів Президент Зеленський.
- Яка стратегія Путіна у війні проти України? Ексклюзивно говоримо із професором Квебецького університету.
- За даними ООН, Україну вже покинуло 5 мільйонів людей, ще понад 7 мільйонів - вимушені були покинути свої домівки і виїхати в інші регіони. Яке їхнє життя і нинішній побут? Репортаж кореспондента BBC із Угорщини.
- Українські ветерани - на Іграх нескорених. Як бійці виступають на міжнародних змаганнях розповідаємо у нашому випуску.
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