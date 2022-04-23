Гаубиці M777, далекобійний Caesar та САУ Dana M2: нова важка артилерія української армії

48 хвилин(и) тому

Автор фото, U.S. Department of Defense

Після того, як українська піхота отримала тисячі "Джавелінів" та гранатометів NLAW проти танків, а протиповітряна оборона - зенітно-ракетні комплекси Starstreak, Stinger і Mistral, настав час і для посилення "богів війни" - артилеристів.

Нещодавно Пентагон оголосив про передачу українській армії 155-мм гаубиць (пізніше стало відомо, що це новітні M777), такі ж установки дає Україні і Канада - з високоточними сучасними снарядами.

Чехія, схоже, нарешті продала Україні самохідні артилерійські установки Dana M2, а президент Франції Макрон повідомив, що у пакеті французької допомоги будуть інші САУ - Caesar.

Допомога артилерією та боєкомплектом до неї - саме те, про що Київ роками просив у західних партнерів та фактор, який може реально вплинути на поле бою в Україні.

Автор фото, U.S. Department of Defense / Nexter Підпис до фото, Гаубиця М777 та САУ Caesar - новинки ЗСУ

"Ствольна і реактивна артилерія, як і раніше, виконує левову частку роботи. Більшість колісної техніки [росіян] - вражена саме артою. Саме вона дозволяє швидко пошматувати тактичний тил супротивника, обвалити постачання, ізолювати поле бою, зламати оборону", - пише військовий оглядач Кирило Данильченко ("Ронін").

Гаубиці M777 з США

21 квітня стало відомо, що у наступному пакеті допомоги від Сполучених Штатів буде 72 гаубиці калібру 155-мм. Раніше у Вашингтоні анонсували передачу 18 таких артилерійських систем, тож загалом їхня кількість у ЗСУ становитиме вже 90.

Автор фото, U.S. Department of Defense Підпис до фото, Американці активно використовували М777 в Афганістані, Іраку та Сирії

Калібр 155 мм вважається "натівським", адже у Радянському Союзі, а потім і в Росії та Україні, використовували 152-мм снаряди, і саме такими снарядами зараз завдають удари обидві сторони.

Тому в пакеті допомоги від США і 144 тисячі боєприпасів цього "натівського" стандарту, а також тягачі для транспортування гаубиць.

"Цього буде достатньо, щоб забезпечити артилерією п'ять українських батальйонів для можливого застосування на Донбасі", - пояснив речник Пентагону Джон Кірбі.

На тому ж брифінгу він розкрив, про які саме артилерійські системи йде мова - гаубиці М777.

Це надлегкі польові гаубиці британського виробництва - їхня вага становить 4,2 тонни, що суттєво менше аналогів та спрощує їхнє транспортування. Досягли такої ваги завдяки використанню в конструкції титанових елементів.

Автор фото, U.S. Department of Defense Підпис до фото, М777 на підвісці транспортного гелікоптера CH-47

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Перевозити М777 можуть навіть транспортні гелікоптери чи конвертоплани СV-22 Osprey. Україні, втім, вочевидь треба розраховувати на більш традиційні способи наземного транспортування і тут якраз згодяться тягачі в комплекті.

Відмінність гаубиці від гармати полягає в тому, що вона зазвичай веде вогонь не прямою наводкою, а навісними пострілами - тому стволи у гаубиць часто коротші й на більшості зображень під час бойового застосування спрямовані вгору.

Дальність ефективного вогню М777 - 24 км.

Утім, ці ж системи можуть використовувати активно-реактивні керовані снаряди M982 Excalibur, що збільшує дальність точних пострілів М777до 40 км, що більше, ніж у радянських аналогів 152-мм гаубиці "Мста-Б" (29 км) та 152-мм гармати "Гіацинт-Б" (33,5 км).

Чи будуть "Екскалібури" серед 144 тисяч снарядів американської допомоги - наразі невідомо.

Розрахунок М777 складається з п'яти артилеристів, тоді як у тих же "Мсти" та "Гіацинта" для обслуги потрібно вісім бійців.

Сполучені Штати використовували ці гаубиці в Іраку та Афганістані, а одне з останніх бойових застосувань - битва за сирійське місто Аль-Багхуз Фавкані, в якій Сирійські демократичні сили за підтримки американської артилерії вибили звідти "Ісламську державу".

Автор фото, U.S. Department of Defense Підпис до фото, Російська армія невдовзі вперше може відчути на собі вогонь М777

Тепер М777 отримають шанс проявити себе проти значного потужнішого супротивника - регулярної російської армії.

"Таке важке озброєння, як артилерія, стає ключовим у битві за східний регіон України Донбас. Його відносно рівнинний рельєф підходить для того, що військові називають маневреною війною, - переміщення танків та інших наземних військ за підтримки далекобійного озброєння, такого як 155-мм гаубиця", - пояснює оглядач AP Роберт Барнс.

А Кирило Данильченко називає М777 "одними з кращих у своєму класі".

"Судячи з того, що виробники Британія та Канада, де на озброєнні також є ці гаубиці, синхронно заявили про постачання Україні - мова йде про значну фінальну кількість у 3-4 бригади", - припускає він.

Українські артилеристи вже проходять навчання на М777.

23 квітня стало відомо, що Канада відправила Україні гаубиці типу M777, снаряди до них, а також бронебійні снаряди для протитанкових рушниць Carl Gustaf.

Канада передала високоточні далекобійні снаряди Excalibur.

Ці снаряди мають наведення по GPS і дальність точного влучання до 60 км. Кожен із таких снарядів коштує по 112 тис. американських доларів.

Пентагон оголосив перелік зброї для України:

понад 700 безпілотників-камікадзе Switchblade

16 вертольотів Мі-17

1,4 тис. переносних зенітних ракетних комплексів Stinger

Понад 5,5 тис. протитанкових ракетних комплексів Javelin

Понад 14 тис. "інших протитанкових систем"

90 155-міліметрових гаубиць

183 тисяч артилерійських снарядів

72 транспортні засоби для буксирування цих гаубиць.

Йдеться як про озброєння, які вже були доставлені, так і про ті, які США ще тільки збираються передати Україні.

САУ Caesar від Франції

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Цезар" - новітня французька далекобійна САУ

У п'ятницю президент Франції Емануель Макрон в інтерв'ю виданню Ouest France розповів, що французи посилять українську армію самохідними артилерійськими установками (САУ) Caesar ("Цезар").

Виробляє їх французька компанія Nexter, експортують системи у сім країн, а французька армія використовувала їх на війнах в Афганістані, Іраку та Малі.

Caesar - це також гаубиця калібру 155-мм.

Але встановлена вона на шасі вантажівки. Швидше за все, в українську армію надійдуть гаубиці на базі Renault Sherpa 6х6, хоча є і модернізована версія цієї САУ на шасі Tatra T-815 8x8.

Максимальна дальність вогню - більше 40 км, ця артсистема також може використовувати активно-реактивні снаряди довшого радіусу дії.

Розрахунок складається з 5-6 людей, для яких розроблена броньована кабіна, що може захищати від осколків та куль калібру 7,62.

Слабкими сторонами цих французьких колісних САУ є їхня прохідність, що поступається гусеничним аналогам (таким як, наприклад, радянська "Мста-С"). Утім, якщо до місця розгортання ведуть нормальні дороги, то ці САУ будуть значно більш маневреним підрозділом.

У Парижі розповіли, що поставка "Цезарів" до України "в процесі" й українська армія зможе їх застосувати вже на початку травня.

Невдовзі до Франції прибудуть 40 українських артилеристів, які навчатимуть користуватися цими САУ.

Кількість "Цезарів", які отримає Україна, не уточнюють.

САУ Dana M2

Автор фото, excaliburarmy.cz Підпис до фото, САУ Dana розробили ще у 1970-х у Чехословаччині, але згодом їх не раз модернізували

Про надходження в ЗСУ інших колісних САУ - чеських Dana M2 - наразі надходять лише неофіційні повідомлення з медіа.

13 квітня про це написала спільнота Oryx, яка відслідковує військову техніку та її втрати з обох сторін.

За її даними, з Чехії до України відправилося більше 20 одиниць САУ "Дана" моделі ShKH vz. 77, а також більше 20 систем залпового вогню RM-70 Vampire (розроблений ще у Чехословаччині аналог "Граду").

Пізніше про відправку "Дан" до України повідомив і чеський сайт Echo24.

А згодом про це почали писати і профільні українські сайти.

"Як дізналося видання Defense Express з власних джерел, йдеться про закупівлю партії машин Dana ShKH vz. 77 та сучасного варіанту модернізації Dana M2. Кількість закуплених машин та інші деталі угоди з питань безпеки не розголошуються", - пише Defense Express.

Про те, що Україна планує купити такі артилерійські установки, мова йшла ще у 2020 році, згодом чеські САУ навіть пройшли випробування у ЗСУ.

На відміну від М777 та Caesar, Dana M2 використовує снаряди радянського зразка 152 мм.

Автор фото, excaliburarmy.cz

Далекобійність цієї САУ зі звичайними снарядами становить 18 км, покращеними - 20-25 км.

Dana M2 має збільшену швидкострільність 5 пострілів на хвилину, обладнана автоматизованою системою заряджання та броньовану кабіну. До переваг Dana також відносять сучасну систему керування вогнем.

Азербайджанці активно використовували "Дани" під час переможної для себе Другої війни у Карабаху, але грузини в 2008 році втратили чотири одиниці у війні проти росіян.

Кирило Данильченко в своїй статті припускає, що ЗСУ вже мають не менше дивізіону "Дан" - тобто щонайменше 18 одиниць.

Які дозволяють "зберігати мобільність і живучість на полі бою, проштовхувати запаси радянських снарядів, використовувати всі бонуси САУ в контрбатарейній боротьбі та стійкості до вогню у відповідь".

Загалом же можна припускати, що з плином війни проти Росії українська армія отримуватиме все більше артилерії "натівських" зразків, оскільки склади радянських снарядів вочевидь не є невичерпними.