Хоробрі й сильні: що кажуть англійці про українців і як допомагають у Британії

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Хоробрі й сильні: що кажуть англійці про українців і як допомагають у Британії

23 хвилин(и) тому

Після того, як уряд Великої Британії відкрив спонсорську схему допомоги переселенцям з України, чимало британців критикували свій уряд за повільний темп розгляду документів, і почали самі шукати українські сім’ї, щоби запропонувати їм власні домівки і допомогти пережити горе.

BBC поспілкувалося з українцями, яких розшукала й забрала до себе англійка з Манчестера - після того, як вони мусили рятуватися від війни двічі - у 2014-му, коли довелося евакуйовуватися з Луганщини, і нині.

Понад 11 млн українців мусили залишити свої домівки від початку відкритого вторгнення Росії в Україну, за останніми звітами ООН. Серед них - близько двох мільйонів дітей.

Репортаж Ольги Мальчевської спільно з ВВС Newsround.

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