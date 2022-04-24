"Азовсталь засипають бомбами". Україна пропонує Росії три маріупольські кроки

1 година тому

Автор фото, Reuters

Російські війська посилюють обстріли заводу "Азовсталь", де перебувають українські військові та цивільні. Цю інформацію підтверджують у Генеральному штабі ЗСУ, Офісі президента, а також командири полку "Азов".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляє, що "прямо зараз" війська Росії атакують "Азовсталь", де перебувають військові та цивільні.

"Засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати"?", - пише він у твіттері.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у відеозверненні розповідає, що російські війська застосовують усі наявні у них види зброї: авіацію, артилерію, танки.

Спецраунд переговорів про Маріуполь

Михайло Подоляк закликав Росію погодитись на спеціальний раунд переговорів задля того, аби забрати чи обміняти українських військових.

"Пропоную РФ подумати про залишки репутації. Для цього необхідні всього три "маріупольські кроки": оголосити реальне Великоднє перемирʼя над Маріуполем, негайно створити гуманітарний коридор для цивільних і погодитись на спецраунд переговорів, щоб ми забрали/обміняли військових", - написав він.

Жодної реакції Росії на ці заклики поки що не було.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, У Маріуполі лишається понад 100 тисяч людей. Евакуація постійно зривається

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав скасувати штурм території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

На зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу він назвав штурм недоцільним, натомість висловився за блокування промислової зони "Азовсталі". Свій наказ він пояснив бажанням "зберегти життя солдатів".

Однак відтоді, як твердять і офіційні особи в Україні, і військові, що перебувають на "Азовсталі", удари по підприємству не припинялися і навіть посилилися.

Президент Зеленський застеріг Москву, що у разі, якщо захисники Маріуполя та цивільні будуть вбиті, Україна вийде з перемовин.

"Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде оголошено референдум на будь-яких окупованих територіях України, Україна вийде з будь-яких переговорів", - заявив він на пресконференції увечері 23 квітня.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар у зверненні з нагоди Великодня знову закликав світ домогтися звільнення заблокованих на "Азовсталі" військових і цивільних.

"Я закликаю весь цивілізований світ зробити усе, щоб військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, мали змогу розповісти все своїм рідним, піти на могили до побратимів",- сказав він.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Російські війська посилили атаки на "Азовсталь", попри наказ Путіна припинити штурм

Загроза голоду і вивезення в Росію

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Американський Інститут вивчення війни також визнає, що російські війська і далі тиснуть на "Азовсталь", та прогнозує, що росіяни можуть спробувати "заморити голодом" тих, хто там перебуває.

Більшість спроб провести евакуацію з Маріуполя поки що були безуспішними.

Уряд неодноразово оголошував дату і час евакуції, але в останній момент домовленості зривалися. Учора, 23 квітня, людей, які вже чекали автобусів, розігнали російські військові.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук попереджає людей, що російські військові роблять спроби організувати свій коридор для вивезення людей до Росії. Вона закликає маріупольців не піддаватися на обман і провокації і орієнтуватися на евакуацію до Запоріжжя.

Але за два місяці війни тисячі людей виїхали з Маріуполя добровільно або були відправлені примусово саме в Росію, через територію "ДНР" та Криму. Далі їх відправляли в різні регіони РФ.

Розслідування ВВС показало, що деякі з них потім різними шляхами змогли дістатися європейських країн.