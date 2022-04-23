Цивільні та діти на "Азовсталі". "Азов" поширив ще одне відео

30 хвилин(и) тому

В укриттях на території заводу "Азовсталь" досі перебувають цивільні мешканці Маріуполя.

Вони сподіваються на "зелений коридор". Поки що через російські обстріли та використання важких видів озброєння проти захисників Маріуполя вихід неможливий.

Полк "Азов" вже показував відео з цивільними мешканцями на "Азовсталі". Однак російська армія намагалася ігнорувати факт перебування цивільних у промзоні.

Не згадував про цивільних мешканців на "Азовсталі" й Путін, коли віддавав наказ скасувати штурм заводу, де обороняються українські сили.